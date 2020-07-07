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Мальцева Алена

СОБЫТИЯ


07.07.2020 R-Style Softlab и RTCloud предложили банкам решение для взаимодействия с ГИС 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Мальцева Алена и организации, системы, технологии, персоны:

RTCloud - РТКлауд 7 2
Код Безопасности 818 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 541 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 301 1
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РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 309 1
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 335 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468867, в очереди разбора - 725104.
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