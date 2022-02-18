Московский центр инновационных технологий в здравоохранении и Yandex.Cloud поддержат медицинские стартапы

Московский центр инновационных технологий в здравоохранении комплекса социального развития Москвы и облачная платформа Yandex.Cloud подписали соглашение о сотрудничестве и поддержке медицинских технологических проектов на базе искусственного интеллекта.

Стартапы, которые пилотируются на базе городских медучреждений, смогут получить грант на использование облачных сервисов Yandex.Cloud на сумму до 1,5 млн руб. на 12 месяцев и приоритетную техническую поддержку для ускоренной разработки. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы заинтересованы в том, чтобы Москва становилось площадкой для внедрения самых инновационных и успешных решений в здравоохранении. Поэтому мы расширяем возможности для команд, занимающихся созданием и внедрением передовых медицинских технологий. Благодаря новому соглашению они смогут получить гранты на сумму до 1,5 млн руб. на использование технологической инфраструктуры одного из лидеров российского и мирового рынка облачных сервисов — Yandex.Cloud. Это поможет стартапам ускорить разработку своих продуктов на базе искусственного интеллекта и обеспечить высокий уровень безопасности и конфиденциальности медицинских данных», — сказала вице-мэр.

Теперь стартапы смогут быстрее проверять гипотезы, автоматически масштабировать информационные системы, хранить и обрабатывать медицинские данные в соответствии с высшим уровнем защищенности персональных данных УЗ-1. Это ускорит разработку и пилотирование продуктов при поддержке Московского центра инновационных технологий в здравоохранении для городских медицинских организаций и впоследствии повысит эффективность оказываемой помощи жителям столицы.

«Взаимодействие с нашим новым партнерам Yandex.Cloud поможет инновационным командам, пилотируемых в московских медицинских организациях, совершенствовать свои продукты за счет использования технологической инфраструктуры «Яндекса»: вычислительные и сетевые ресурсы, хранение данных, инструменты для управления безопасностью. Мы рады предложить нашим стартапам новый полезный сервис», — сказал Вячеслав Шуленин, генеральный директор Московского центра инновационных технологий в здравоохранении.

Программой акселерации Yandex Cloud Boost смогут воспользоваться медицинские компании, разрабатывающие цифровые продукты на стадии MVP и выше, прошедшие экспертизу Московского центра инновационных технологий в здравоохранении.

Почему администраторы не заметят миграцию данных в облака Облака

Соответствие платформы Yandex.Cloud высшему уровню защиты УЗ-1 позволяет обрабатывать в облаке медицинские, специальные и биометрические данные. С такими данными как раз массово работают компании из сферы здравоохранения, страховые организации и образовательные учреждения. Стартапы смогут использовать сервисы платформы и не заниматься самостоятельным решением задач по анонимизации и созданию внешних хранилищ для персональных данных, требующих УЗ-1.

«Облачные сервисы Yandex.Cloud уже сегодня активно используют в медицинских проектах для повышения скорости и качества работы с данными. Что особенно важно — это возможность как для российских, так и для зарубежных медицинских стартапов соответствовать требованиям 152-ФЗ и безопасно работать с персональными медицинскими данными. Мы выполняем функцию Gateway to Russia для облачных проектов в здравоохранении», — отметила Анна Лемякина, директор по национальным и стратегическим проектам Yandex.Cloud.

Сервисы Yandex.Cloud уже используют для хранения медицинских и генетических данных, автоматизации работы колл-центров клиник, разработки и внедрения систем поддержки принятия врачебных решений на базе ИИ для оперативных выявлений различных патологий, включая COVID-19.