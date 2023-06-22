Искусственный интеллект помог рентгенологам проанализировать 10 млн исследований

Нейросети помогли московским рентгенологам проанализировать 10 млн лучевых исследований. В месяц с помощью умных алгоритмов специалисты обрабатывают в среднем 270 тыс. лучевых исследований, сообщила Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.

«Мы ведем системную научно-практическую работу по внедрению искусственного интеллекта в здравоохранение. Сегодня специалисты работают над внедрением лучших решений в области медицины – сопровождают процесс и контролируют качество работы нейросетей. Рентгенологи медицинских учреждений столицы, чьи диагностические устройства подключены к единому радиологическому информационному сервису ЕМИАС, могут воспользоваться более чем 50 алгоритмами по 21 клиническому направлению для описания медицинских изображений», – сказала Анастасия Ракова.

Использование технологий компьютерного зрения в медицине позволяет повысить эффективность лучевой диагностики. На изображении алгоритмы отмечают цветовыми подсказками области возможных патологий, проводят измерения, которые представляют клиническую ценность для врача для постановки диагноза, и составляют описание. Технология компьютерного зрения позволяет найти патологии на ранней стадии, когда они могут быть незаметны человеческому глазу.

Искусственный интеллект позволяет находить на снимках лучевых исследований признаки рака легкого, COVID-19, остеопороза позвоночника, аневризмы аорты, ишемической болезни сердца, инсульта, легочной гипертензии, гидроторакса, рака молочной железы, грыжи межпозвонковых дисков, плоскостопия и других заболеваний. Есть также комплексные сервисы искусственного интеллекта, которые могут обнаружить на одном медицинском изображении до 10 патологий.

Нейросети обрабатывают флюоро-, маммо- и рентгенографию, компьютерную и магнитно-резонансную томографию. В 2022 г. к проекту с помощью платформы «Центра диагностики и телемедицины» столичного Департамента здравоохранения Hub Telemed присоединились другие регионы России.

«Искусственный интеллект зарекомендовал себя как надежный помощник врача и мы готовы подключать регионы России к нашему Эксперименту. Рентгенологам Ямало-Ненецкого автономного округа и Всеволожской клинической межрайонной больницы Ленинградской области доступны семь сервисов искусственного интеллекта по четырем направлениям исследований. В ЯНАО нейросетями обработано уже более 27 тыс. медицинских изображений. Через платформу Центра диагностики и телемедицины столичного Департамента здравоохранения HUB Telemed исследования региональных клиник передают в обезличенном виде для анализа искусственным интеллектом, после чего возвращаются врачу для итогового описания. Наши специалисты контролируют этот процесс, взаимодействуют с разработчиками, собирают и анализируют обратную связь от врачей и разработчиков, это позволяет совершенствовать качество работы алгоритмов. Мы предлагаем и другим регионам нашей страны присоединиться к нашему проекту», – сказал главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Департамента здравоохранения Москвы, директор «Центра диагностики и телемедицины» Юрий Васильев.

С 2020 г. умные алгоритмы работают в рамках эксперимента по внедрению технологий компьютерного зрения в деятельность медучреждений столицы. Проект реализует комплекс социального развития Москвы на базе «Центра диагностики и телемедицины» при поддержке Департамента информационных технологий Москвы. На основе научных результатов эксперимента разработали и утвердили 11 национальных стандартов в сфере применения искусственного интеллекта в здравоохранении, 10 из которых вступили в силу.

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С 2023 г. в Москве анализ профилактических исследований по маммографии с помощью нейросетей официально включен в состав медицинских услуг и на них введен специальный тариф. Столица стала первым регионом, в котором появилась медицинская услуга с использованием искусственного интеллекта оплачивается из средств фонда обязательного медицинского страхования.

Москва более 10 лет занимается цифровизацией системы здравоохранения. Благодаря этому умные технологии широко используются в ежедневной врачебной практике. Это позволило ускорить и упростить процессы диагностики и лечения, обеспечило высокий уровень медицинской помощи для москвичей. Ежедневно сервисы искусственного интеллекта помогают в постановке предварительного диагноза на основе анамнеза или находят признаки патологий на медицинских изображениях пациентов.

Проект соответствует целям и задачам национального проекта «Здравоохранение» и направлен на повышение качества и доступности оказания медицинской помощи жителям Москвы.

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«Центр диагностики и телемедицины» ДЗМ – научно-практическая и телемедицинская организация в структуре Комплекса социального развития мэрии Москвы и Департамента здравоохранения города Москвы, основанная в 1996 г. Специализируется на внедрении технологий искусственного интеллекта в медицину, развитии лучевой диагностики, организации работы отделений в медицинских организациях, включая телемедицинский подход.