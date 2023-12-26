Заммэра Ракова: Московские нейросети проанализировали 30% лучевых исследований пациентов ЯНАО

Нейросети — участники московского эксперимента — обработали более 60 тысяч лучевых исследований пациентов поликлиник и стационаров в Ямало-Ненецком автономном округе. Если в первый год сотрудничества 5 медицинских учреждений округа были подключены к платформе, то сегодня их уже 14. В 2024 г. Москва и ЯНАО продолжат сотрудничество в целях исследования возможностей технологий компьютерного зрения для анализа медицинских изображений, рассказала заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы.

«Ямало-Ненецкий автономный округ сотрудничает с нашим Центром диагностики и телемедицины с 2022 г. За год почти в 3 раза выросло количество использующих московские нейросети медучреждений Ямала и сегодня врачи 14 медицинских организаций региона пользуются умными алгоритмами при описании медицинских изображений. Это все учреждения, в которых проводятся лучевые исследования. За это время было обработано уже более 60 тысяч — 30% от всех в регионе — исследований флюорографии, маммографии, рентгенографии и компьютерной томографии органов грудной клетки. Мы продолжим сотрудничество и в 2024 г, в рамках которого Москва будет обрабатывать исследования из поликлиник и стационаров ЯНАО по актуальным направлениям. Столица предлагает для этого наиболее качественные комплексные решения — это сервисы, которые настроены на поиск сразу нескольких патологий в одной анатомической зоне. Это сотрудничество расширяет возможности лучевой диагностики ЯНАО», — сказала Анастасия Ракова.

Возможность использовать московские нейросети врачи Ямала получили в конце 2022 г. благодаря платформе HUB Telemed, разработанной столичным Центром диагностики и телемедицины ДЗМ. Исследования из региональных клиник в обезличенном виде передаются через платформу нейросетям, и, после обработки искусственным интеллектом, возвращаются врачу в качестве дополнительной информации для итогового описания. Это помогает автоматизировать рутинные процессы и сэкономить время. Московские специалисты сопровождают процесс и контролируют качество работы нейросетей.

«Сейчас искусственный интеллект активно и достаточно профессионально описывает маммографические, флюорографические и рентген-исследования. Зеленым цветом отмечает все, что соответствует норме, красным — потенциальную опасность. Работа с ИИ — это своеобразный обмен профессиональным опытом: врачи делятся с электронным ассистентом знаниями, он в свою очередь исключает человеческий фактор: усталость, невнимательность или ошибку. В сутки рентгенологи описывают до 100 маммографических исследований, порядка 130 — рентген-снимков и до 400 флюорографий. Возможность разделить объем работы с помощником, который может трудиться без перерыва на сон — безусловная удача», — сказала Янина Ковалева, заведующий рентгенологическим отделением Новоуренгойской ЦГБ.

Центр диагностики и телемедицины ДЗМ — флагман по внедрению искусственного интеллекта в лучевую диагностику. Научно-практический центр имеет уникальный опыт работы с нейросетями, так как на его базе проходит крупнейший эксперимент по внедрению технологий компьютерного зрения в здравоохранение, за 4 года здесь обработано более 11 млн исследований. Сервисы искусственного интеллекта интегрировали в единый радиологический информационный сервис единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) столицы. Таким образом, радиологи всех медучреждений Москвы, подключенных к ЕМИАС, получили возможность использовать инновационные технологии.

«Мы предлагаем врачам ЯНАО лучшие комплексные сервисы на основе ИИ, это проверенные решения, с высоким показателем работы в условиях Московского эксперимента. Такие сервисы позволяют выявлять не только отклонения, которые являются целью обследования, но и ряд других. Например, пациента направили на исследование для исключения пневмонии, а сервис, проанализировав снимок, нашел дополнительно признаки аневризмы аорты. Сегодня один такой сервис способен выявить на компьютерной томограмме органов грудной клетки признаки десяти патологий», — сказал главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Департамента здравоохранения города Москвы, директор Центра диагностики и телемедицины Юрий Васильев.

ИИ помогает сокращать затраты и задолженность в ЖКХ Цифровизация

Москва более 10 лет занимается цифровизацией системы здравоохранения. В основе этого процесса — единая цифровая платформа здравоохранения, которой занимаются совместно комплекс социального развития Москвы и Департамент информационных технологий. Она обеспечивает персонифицированное ведение каждого пациента на всех этапах — от постановки диагноза и лечения до последующего наблюдения. Благодаря платформе все данные о состоянии здоровья горожан аккумулируются в едином цифровом контуре и доступны в режиме онлайн как врачам, так и самим пациентам. Проект соответствует целям и задачам национального проекта «Здравоохранение» и направлен на повышение качества и доступности оказания медицинской помощи москвичам.

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Центр диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы — научно-практическая организация в структуре Комплекса социального развития мэрии Москвы, основанная в 1996 г. Специализируется на внедрении технологий искусственного интеллекта в медицину, развитии лучевой диагностики, организации работы отделений в медицинских организациях, проведении научных исследований, образовании медицинских работников.