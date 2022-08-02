В России разработан ГОСТ по тестированию систем ИИ для медицины

В России появится ГОСТ для внедрения ИИ в медицину. Он вступит в силу 1 сентября 2022 г.

Отечественный стандарт

Специалисты Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы разработали отечественный стандарт для клинических испытаний систем искусственного интеллекта.

Первая из частей ГОСТа «Системы искусственного интеллекта в клинической медицине. Клиническая оценка» вступит в силу 1 сентября 2022 г. Об этом сообщила заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова изданию РБК.

Заместитель мэра также отметила, что, благодаря наработанному опыту в сфере применения ИИ в медицине, в марте 2022 г. удалось выработать основу единых федеральных стандартов по использованию передовых технологий в здравоохранении. Далее необходимо разработать федеральные нормы тестирования систем ИИ.

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Этап тестирования и оценки подразумевает выявление методологии и порядок проведения клинических испытаний с учетом всех терминов, с целью обозначения наиболее явных показателей эффективности нейросистем в рамках их клинической валидации. Помимо этого, обязательным требованиям для проведения тестирования будет являться документация с описанием всей клинической части испытаний, а также отчеты с регулярным анализом контроля качества.

В России разработан ГОСТ для внедрения ИИ в медицину

«Клиническая оценка – важная часть процедуры регистрации систем искусственного интеллекта как медизделия. Она выявляет, соответствует ли продукт заявленным характеристикам: точности, требованиям эффективности и безопасности, не несет ли какие-либо риски. В результате проверки мы понимаем, что продукту можно доверять», – отмечает директор Центра диагностики и телемедицины Юрий Васильев.

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Результаты первой части ГОСТа будут оцениваться по таким параметрам как: аналитическая валидация, то есть выявление способности нейросети максимально точно обрабатывать входящие данные; соотношения и оценка полученных данных к функционалу искусственного интеллекта и проверка способности ИИ выдавать весомые клинические валидации.

«Врачи со всей России будут руководствоваться этим стандартом и внедрять в практику только лучшие разработки. Таким образом, теперь практически весь цикл внедрения искусственного интеллекта в медицину будет регламентирован едиными стандартами, разработанными на основе опыта московских медиков», - пояснила Анастасия Ракова.

Внедрение ИИ в здравоохранение: мировая практика

Перспективы развития рынка новых технологий в медицине, являются все более явными. По данным консалтинг-агентства McKinsey and Company, к 2025 г. доля прибыли от бизнесов, занимающихся разработкой ИИ в сфере здравоохранения, составит 28 млн. долларов в год. Уже сейчас искусственный интеллект способен выполнять ряд операций с вероятностью успеха 90%, при этом эксперты отмечают высокую точность выявления болезней и установления верных диагнозов, ориентируясь на результаты анализов пациентов и симптомов болезни.