Московские врачи высоко оценивают помощь искусственного интеллекта на первичных приемах

С момента начала работы системы поддержки принятия врачебных решений (СППВР) умный помощник врача «Топ-3» помог поставить столичным врачам 10 млн предварительных диагнозов, из них с начала 2023 г. — более 1 млн. Сервис на основе ИИ был создан правительством Москвы совместно с Лабораторией искусственного интеллекта «Сбера» и компанией «СбермедИИ» (входит в индустрию здоровья «Сбера»).

Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития: «Мы активно развиваем искусственный интеллект в столичной медицине. В октябре 2020 г. мы внедрили в работу всех взрослых городских поликлиник систему поддержки принятия врачебных решений. С помощью умного помощника терапевты и врачи общей практики уже поставили более 10 млн предварительных диагнозов, из них с начала этого года — более 1 млн. А благодаря пакетным назначениям, которые разработаны московскими медиками и внедрены в ЕМИАС в дополнение к модулю постановки предварительного диагноза, врачи тратят в 10 раз меньше времени на назначение диагностики для подтверждения предварительного диагноза. Разумеется, финальное решение всегда остается за врачом, но СППВР выступает надежным помощником. Мы слышим положительные отзывы: синергия работы врача и искусственного интеллекта делает прием пациента более быстрым и эффективным».

Цифровой сервис интегрирован в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС) Москвы. Во время приема врач вносит в протокол осмотра жалобы пациента. Искусственный интеллект анализирует их и предлагает три наиболее вероятных предварительных диагноза. Специалист может выбрать один из предложенных диагнозов или поставить собственный. Конечное решение по дообследованию и дальнейшему лечению пациентов всегда остается за врачом.

Чтобы получить одобрение на программное обеспечение с применением ИИ-технологии, сервис должен был пройти серьезные технические и клинические испытания. В мае 2022 г. сервис умный помощник врача «Топ-3» был зарегистрирован в Росздравнадзоре по третьему – самому высокому – классу потенциального риска. Сегодня умный помощник врача доказал свою эффективность и безопасность для пациентов в ходе масштабного эксперимента по использованию инновационных технологий в системе здравоохранения Москвы.

Изначально система обучалась на обезличенных данных 4 миллионов приемов. Был определен перечень наиболее вероятных заболеваний в виде кодов по международной классификации болезней (МКБ-10), которые могут быть выставлены при первом обращении к врачу. Получившийся список из 265 кодов покрывает порядка 95% от наиболее часто ставящихся предварительных диагнозов. Система поддержки принятия врачебных решений создавалась в соответствии с официальными клиническими протоколами. Их разработкой занимались ведущие специалисты Департамента здравоохранения Москвы совместно с федеральными экспертами.

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Владимир Кох, генеральный директор «СбермедИИ»: «Умный помощник врача «Топ-3» делает процесс постановки диагноза более эффективным, уменьшает время на обработку результатов обследований, а также повышает точность диагностики. В процессе работы сервис дообучился еще на 12 млн обезличенных данных. «Топ-3» показал свою эффективность в московских поликлиниках и сегодня проект может быть масштабирован на регионы. Мы уверены, что с помощью методов искусственного интеллекта удастся повысить качество оказания медицинской помощи по всей стране».

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Компания «СбермедИИ» — разработчик медицинских решений с использованием технологии искусственного интеллекта (ИИ). Входит в индустрию здоровья «Сбера». Медицинский цифровой диагностический центр (MDDC) объединяет на одной платформе разработки и решения, в числе которых: система поддержки принятия врачебных решений – умный помощник врача «Топ-3», а также сервисы визуальной диагностики «КТ инсульт», «КТ легких», «Маммография» и др. MDDC предназначен для лечебно-профилактических учреждений России и встраивается в медицинские информационные системы и рабочие станции врачей.