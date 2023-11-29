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Цифровизация ИТ в госсекторе
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В Москве увеличение лимфатических узлов на КТ теперь поможет определить искусственный интеллект

В Москве начал работу новый сервис искусственного интеллекта (ИИ), который находит на компьютерной томограмме (КТ) органов грудной клетки увеличенные лимфатические узлы. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы.

«Мы продолжаем активно внедрять нейросети в ежедневную практику московских врачей. Теперь сервисы искусственного интеллекта помогают распознавать увеличение лимфатических узлов на КТ органов грудной клетки. Внутригрудная лимфаденопатия чаще всего выявляется именно томографическими методами, поэтому технологии компьютерного зрения здесь выступают как незаменимый помощник врача-рентгенолога. Они обращают внимание специалиста на ключевые изменения и автоматически проводят измерения. Такие технологии позволяют сократить время диагностики и значительно повысить ее точность. Всего у нас в лучевой диагностике работают уже 56 сервисов по 29 клиническим направлениям. Благодаря этому, почти все компьютерные томограммы органов грудной клетки в Москве обрабатываются с помощью ИИ-сервисов», — сказала Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.

КТ органов грудной клетки — одно из наиболее распространенных видов лучевых исследований, они составляют около 30% от общего объема видов лучевых исследований в медицинских организациях Москвы. Алгоритмы искусственного интеллекта цветом выделяют области патологий на компьютерной томограмме. Нейросеть автоматически выполняет измерения, необходимые рентгенологу для подготовки заключения, и составляет описание. Использование технологий компьютерного зрения в здравоохранении позволяет сократить время диагностики и повысить ее точность.

«В современной медицинской практике мы сталкиваемся с огромным разнообразием клинических и рентгенологических проявлений лимфаденопатии. Поэтому внедрение искусственного интеллекта в процесс диагностики играет ключевую роль. Используя его алгоритмы, мы можем значительно повысить точность и надежность диагностики», — отметил Юрий Васильев, главный рентгенолог Москвы, директор Центра диагностики и телемедицины столичного Департамента здравоохранения.

Эксперимент по внедрению технологий компьютерного зрения в здравоохранение реализует Комплекс социального развития Москвы совместно со столичным Департаментом информационных технологий на базе Центра диагностики и телемедицины Депздрава Москвы. Проект соответствует целям и задачам национального проекта «Здравоохранение» и направлен на повышение качества и доступности оказания медицинской помощи москвичам.

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Безопасность

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Центр диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвынаучно-практическая организация в структуре Комплекса социального развития мэрии Москвы, основанная в 1996 г. Специализируется на внедрении технологий искусственного интеллекта в медицину, развитии лучевой диагностики, организации работы отделений в медицинских организациях, проведении научных исследований, образовании медицинских работников.

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