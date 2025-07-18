ИИ-сервис в ЕМИАС сформировал для врачей более 2 млн сводок из медкарт пациентов по их актуальным жалобам

Более месяца в столице работает ИИ-агент, который автоматически подготавливает для врача перед приемом краткую сводку из электронной медкарты пациента по его конкретным жалобам. За это время сервис подготовил более двух миллионов саммари. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В электронной медкарте — одном из важнейших цифровых сервисов единой платформы ЕМИАС — сегодня аккумулировано свыше 4,2 млрд записей, при этом ЭМК одного пациента может включать десятки протоколов осмотров, данные результатов анализов, вызовов скорой помощи и назначений. Мы запустили в столице ИИ-агента для саммаризации сведений из электронных медицинских карт москвичей. Он автоматически анализирует историю обращений, результаты обследований, назначения и готовит для врача структурированную сводку по теме каждого конкретного визита пациента. Благодаря этому врач может быстрее принять решение, а пациент — получить помощь без задержек. Искусственный интеллект здесь работает как умный навигатор — незаметный, но важный помощник в системе здравоохранения нового поколения. Для самого человека это еще и дополнительная гарантия, что ни одна деталь из его медицинской истории не будет упущена. С момента запуска сервис создал более двух миллионов таких саммари, и это число растет каждый день примерно на 44 тыс. Такие решения доказывают, что цифровизация — не только удобство, а, прежде всего, путь к адресной, персонализированной помощи для каждого москвича», — сказала заммэра.

По ее словам, в московской медицине «умный прием» начинается еще до того, как человек заходит в кабинет врача. Цифровые сервисы работают не по отдельности, а как единая система, и это делает помощь более быстрой и точной. Например, когда москвич записывается к врачу, он может сразу выбрать цель визита, а система подберет нужного специалиста. А если пациент указывает причину «плохое самочувствие или боль», подключается еще один умный сервис, который в формате опроса уточняет жалобы и собирает первичную информацию. Такой подход экономит время, помогает быстрее поставить диагноз и сосредоточиться на главном - на человеке. С момента запуска, по словам заммэра, проведено уже более 4,3 млн таких опросов.

ИИ-агент также интегрирован в общую цифровую экосистему поддержки врачебных решений Москвы. Он работает совместно с сервисом «ТОП-3», разработанный Правительством Москвы совместно со «СберМедИИ» и «Лабораторией ИИ Сбера». Он предлагает специалисту три наиболее вероятных предварительных диагноза на основе жалоб, указанных при записи, и формирует перечень дополнительных направлений на исследования и консультации к профильным специалистам.

Умные помощники продолжают работать и поддерживать врача и на итоговом этапе оценки состояния пациента. Сервис «ТОП-1» на основе клинической картины, скорректированных врачом данных осмотра, результатов анализов, а также ряда других данных из ЭМК пациента за последние два года, предлагает наиболее вероятный заключительный диагноз. При этом ИИ выполняет исключительно вспомогательную функцию, может подстраховать специалиста, предоставив независимое «второе мнение», и тем самым снизить риск ошибок. Заключительное клиническое решение всегда принимает врач.

Благодаря развитию цифровых технологий в рамках столичного здравоохранения удалось создать полноценную экосистему, которая, с одной стороны, позволяет сделать маршрут пациента максимально удобным, а с другой — предоставляет врачу широкий набор сервисов и цифровых ассистентов для быстрого и взвешенного принятия врачебных решений.

Москва уже более 10 лет занимается цифровизацией системы здравоохранения. Основой этого процесса стала единая цифровая платформа, которую развивают совместно Департамент здравоохранения Москвы и столичный Департамент информационных технологий. Она позволяет вести каждого пациента персонифицировано на всех этапах — от постановки диагноза и лечения до последующего наблюдения.