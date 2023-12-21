В Москве запустили первые комплексные сервисы искусственного интеллекта для поиска заболеваний головного мозга

Нейросети смогут определять признаки ишемического инсульта и кровоизлияний, оперативно производить подсчет важных показателей, что в итоге позволит спасти жизнь пациенту. В столице начали работу два сервиса искусственного интеллекта (ИИ), которые помогают находить на компьютерной томограмме (КТ) головного мозга признаки геморрагического и ишемического инсультов. Это позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях и оперативно отслеживать малейшие изменения состояний пациентов. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы.

«Седьмой и восьмой комплексные сервисы на основе искусственного интеллекта приступили к анализу исследований пациентов Москвы. Это первое такое решение для компьютерной томографии головного мозга в стране. Нейросети помогут врачам в экстренных случаях искать признаки ишемического инсульта и кровоизлияний, оперативно производить подсчет важных показателей, что в итоге позволит спасти жизнь пациенту. Например, при поступлении человека в больницу с подозрением на ишемический инсульт делают КТ головного мозга. Комплексный сервис за считанные секунды определит область поражения, оценит ее объем. Если ишемический инсульт осложнен кровоизлиянием, сервис это также выявит, что поможет врачу быстро принять решение о тактике лечения. Скорость в таких ситуациях критически важна и влияет на дальнейшее качество жизни человека», — сказала Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

Сегодня примерно 60 ИИ-сервисов ищут признаки заболеваний по 29 клиническим направлениям. Всего в московском здравоохранении работает уже восемь комплексных решений. На данный момент они проанализировали более 150 тыс. КТ-исследований. Суть комплексного сервиса — выявление нескольких заболеваний на одном медицинском изображении. Например, предметом исследования является исключение пневмонии, а искусственный интеллект может дополнительно определить признаки остеопороза и сигнализировать об этом врачу. На медицинском изображении нейросеть выделяет цветом области отклонений, проводит необходимые измерения, а также составляет текстовое описание.

Главный рентгенолог Москвы, директор Центра диагностики и телемедицины столичного Департамента здравоохранения Юрий Васильев уточнил, что большинство комплексных решений искусственного интеллекта, которые сегодня помогают столичным рентгенологам, — это полностью отечественные разработки.

«Нейросеть на одном медицинском изображении находит до 10 признаков различных патологий, а также самостоятельно точно выполняет все необходимые измерения, как своеобразная линейка. Москва открыта к сотрудничеству в сфере совместной апробации инновационных технологий с другими регионами России. Например, в следующем году такие комплексные сервисы будут использовать врачи Ямало-Ненецкого автономного округа», — сказал он.

Алгоритмы работают в рамках научного эксперимента по внедрению технологий компьютерного зрения в лучевую диагностику. Проект реализует комплекс социального развития Москвы совместно со столичным Департаментом информационных технологий на базе Центра диагностики и телемедицины. В этом году одним из главных направлений стало тестирование и внедрение комплексных решений в работу медиков.

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Программа соответствует целям и задачам национального проекта «Здравоохранение» и направлена на повышение качества и доступности оказания медицинской помощи москвичам.

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Центр диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы — ведущая научно-практическая организация в структуре Комплекса социального развития мэрии Москвы, основанная в 1996 г. Специализируется на внедрении технологий искусственного интеллекта в медицину, развитии лучевой диагностики, организации работы отделений в медицинских организациях, проведении научных исследований, образовании медицинских работников.