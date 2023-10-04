Новый комплексный сервис искусственного интеллекта может выявить сразу шесть патологий на одном снимке

В Москве заработал пятый комплексный сервис искусственного интеллекта для диагностики заболеваний. Алгоритм способен находить на одном изображении компьютерной томографии признаки сразу шести патологий, для выявления из них московские врачи ранее не применяли нейросети. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины ДЗМ.

В их числе мочекаменная болезнь, а также новообразования печени и почек. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.

«Мы продолжаем расширять московский эксперимент по внедрению компьютерного зрения в лучевую диагностику. Начал работать еще один, уже пятый, комплексный сервис искусственного интеллекта, который находит на изображениях компьютерной томографии органов брюшной полости признаки шести заболеваний. Нейросети анализируют снимок для выявления новообразований надпочечников, компрессионного перелома тел позвонков, аневризмы брюшного отдела аорты, а также по трем новым направлениям — диагностике мочекаменной болезни, новообразований печени и почек. Ключевое преимущество комплексного сервиса состоит в том, что искусственный интеллект обратит внимание врача даже на те патологии, которые не являются предметом обследования», — сказала Анастасия Ракова.

Она добавила, что новый комплексный сервис является первым для выявления шести заболеваний брюшной полости. Остальные направлены на диагностику патологий органов грудной клетки. Один из них способен найти на компьютерной томограмме признаки 10 патологий. Среди них новообразования надпочечников, рак легкого, легочная гипертензия, пневмония, остеопороз и клиновидная деформация тел позвонков, аневризма грудного отдела аорты, гидроторакс, эмфизема легких, ишемическая болезнь сердца по степени кальцификации коронарных артерий и объему паракардиального жира. Два комплексных сервиса определяют признаки семи патологий, а один — восьми.

«Первым этапом при открытии направления эксперимента мы определяем его востребованность в условиях государственной системы здравоохранения города. Мы анализируем количество проведенных за год в медицинских организациях Депздрава Москвы исследований, определяем наиболее часто выполняемые из них и самые выявляемые патологии. Далее объявляем на сайте проекта направления, по которым готовы принимать к участию в эксперименте интеллектуальные разработки, публикуем диагностические и функциональные требования к ним. Разработчики создают решения, затем мы их тестируем, и в случае удачных результатов тестов сервис допускается к работе с реальными исследованиями, которые проводятся в московских медицинских организациях. Таким образом врачам-рентгенологам становятся доступны только проверенные сервисы искусственного интеллекта по востребованным направлениям», — сказал Юрий Васильев, главный рентгенолог Москвы, директор Центра диагностики и телемедицины столичного Департамента здравоохранения.

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Нейросети используются для обработки снимков лучевых исследований, полученных при проведении флюорографии, маммографии, рентгенографии, компьютерной и магнитно-резонансной томографии. Сегодня в проекте более 50 сервисов на базе искусственного интеллекта по 26 направлениям исследований помогают рентгенологам в распознавании различных заболеваний.

Алгоритмы работают в рамках эксперимента по внедрению технологий компьютерного зрения в здравоохранение. Проект реализует комплекс социального развития Москвы совместно со столичным Департаментом информационных технологий на базе Центра диагностики и телемедицины — научно-практической организации в структуре столичного Департамента здравоохранения, основанной в 1996 г. Центр специализируется на проведении высокоточной диагностики на основе лучевых исследований, организации работы отделений в медицинских учреждениях и повышении качества диагностических исследований с помощью стандартизации работы. Кроме того, он занимается распространением лучших медицинских практик и внедрением инновационных технологий в медучреждениях не только Москвы, но и других регионов России.