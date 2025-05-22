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Онлайн-справки в «МЭШ» сэкономили московским семьям более 400 тысяч часов

За два года родители оформили почти миллиона цифровых справок об обучении в «Московской электронной школе» («МЭШ»). Онлайн-сервис позволяет получить документ за пару минут без посещения школы. Он уже помог жителям столицы сэкономить более 400 тыс. часов. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы продолжаем развивать цифровые сервисы «Московской электронной школы» для удобства пользователей. Среди возможностей платформы в том числе получение необходимых документов. С позапрошлого года для оформления справки об обучении не нужно идти в школу или писать заявление — достаточно нескольких кликов в приложении. Документ заверен электронной подписью и получить его можно практически моментально. Справка пригодится при покупке льготных билетов на поезд, для получения скидок в музеях, театрах и других организациях. Услугой за два года воспользовались более 340 тыс. родителей. За это время они оформили почти миллион справок, что позволило сэкономить около 400 тыс. часов на визитах. Это наглядный пример того, как цифровизация упрощает повседневные задачи и сохраняет время», — сказала Анастасия Ракова.

Заказ справки доступен в личном кабинете родителя в электронном дневнике «МЭШ» на school.mos.ru. Справку также можно получить в один клик в мобильном приложении «Дневник МЭШ»: перейти в меню (три полоски в верхнем правом углу), выбрать пункт «Справки об обучении» и нажать «Запросить справку». Уже через несколько секунд электронная версия будет готова к скачиванию и использованию прямо с экрана телефона.

Около 70% родителей заказали справки через смартфоны, что подтверждает удобство и мобильность сервиса. При этом, если нужна бумажная версия, ее тоже можно заказать в сервисе — документ подготовят в течение трех рабочих дней, о готовности уведомят через смену статуса в системе: «Доступна для получения». Полная инструкция по заказу доступна на сайте.

Москва системно развивает цифровые решения в социальной сфере: уже более 10 лет горожане получают госуслуги на портале mos.ru, в том числе в сфере образования.

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Цифровизация

«Московская электронная школа» — совместный проект Департамента образования и науки и Департамента информационных технологий города Москвы. Платформа доступна ученикам, родителям и учителям с 2016 г. В числе ключевых функций — электронный дневник, библиотека учебных материалов, электронный журнал, а также «Москвенок» и «Портфолио учащегося».

Создание подобных сервисов соответствует задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

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