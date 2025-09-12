Разделы

Перевод кардиотокографии в «цифру» позволил столичным врачам и пациенткам видеть результаты исследования онлайн

В столичных женских консультациях и центрах женского здоровья кардиотокографию (КТГ) перевели в «цифру»: теперь результаты исследования доступны в электронных медицинских картах будущих мам. Благодаря этому специалисты получили возможность более оперативно принимать клинические решения, а будущие мамы в любой момент могут просмотреть результат проведенного исследования. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Московская медицина придает особое значение здоровью и комфорту беременных женщин, и для того, чтобы сделать этот важный и эмоционально насыщенный период их жизни менее волнительным, мы постоянно развиваем функционал цифровых сервисов. Так, недавно мы перевели результат еще одного важного исследования – кардиотокографии – в цифровой формат. Оно помогает провести диагностику состояния будущего малыша, оценить характер его сердцебиения, своевременно выявить признаки нехватки кислорода. Благодаря цифровому сервису врачи получили возможность более оперативно оценивать состояние малыша и принимать клинические решения, а будущие мамы в любой момент могут посмотреть результат исследования в электронной медкарте. А в случае необходимости госпитализации или направления в специализированное медучреждение пациенткам больше не нужно предоставлять врачу данные на бумаге, так как вся клиническая картина уже есть в системе», — сказала Анастасия Ракова.

Кардиотокография проводится в третьем триместре беременности. В центрах женского здоровья КТГ проводят в комфортных креслах на современных точных аппаратах. После завершения обследования акушерка проводит первичный анализ КТГ для того, чтобы убедиться в отсутствии экстренных показаний (при необходимости пациентку незамедлительно отправят на осмотр к дежурному врачу). Затем врач может ознакомиться в системе с цифровой лентой кардиотографии для формирования заключения.

Цифровизация

Современные центры женского здоровья предлагают комплексную диагностику в комфортных условиях для всех посетительниц. Беременным женщинам доступен полный спектр необходимых обследований: скрининг плода, электрокардиография, кардиотокография. Для небеременных пациенток предусмотрены: маммография, ультразвуковая диагностика, при необходимости консультации в кабинете патологии шейки матки, всегда есть возможность попасть к дежурному врачу, а также получить консультацию как у акушера-гинеколога, так и терапевта, психолога и эндокринолога.

В основе нового стандарта акушерско-гинекологической помощи, одобренного Правительством Москвы, лежит всесторонняя забота о женском здоровье и комфорте получения профильного лечения. Ключевым его элементом являются Центры женского здоровья — современные клиники с широким спектром диагностических возможностей, где женщины получают необходимую им акушерско-гинекологическую помощь в течение всей жизни, готовятся к беременности и наблюдаются у своего врача до и после рождения ребенка.

