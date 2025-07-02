«М.Видео-Эльдорадо»: россияне меняют смартфон раз в три года

«М.Видео-Эльдорадо» вместе с бренд-медиа «Эльдоблог» выяснила, как часто россияне меняют смартфоны, какие функции считают важными, сколько готовы потратить, что делают со старыми устройствами и насколько востребованы современные ИИ-технологии. В опросе приняли участие 12,7 тыс. человек по всей стране. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Главный редактор портала «Эльдоблог» компании «М.Видео-Эльдорадо» Нина Данилина: «Результаты нашего исследования показали, что российские потребители все чаще меняют смартфоны из-за износа аккумулятора и падения производительности. При этом, ключевым фактором при выборе нового гаджета становится проверенный бренд: около 40% участников опроса отдают предпочтение знакомому производителю, что свидетельствует о привычке к знакомому интерфейсу и экосистеме. Наиболее популярным ценовым диапазоном остается бюджет до 30 тыс. руб. Это указывает на необходимость баланса между инновациями и надежностью для успешной конкуренции на российском рынке смартфонов».⠀

Результаты показали: большинство россиян (68%) меняют смартфоны раз в три года и реже. Причем 43% опрошенных используют один и тот же смартфон более трех лет, еще 25% — меняют устройство примерно раз в три года. Лишь 9% обновляют гаджет ежегодно. При этом главными причинами замены стали вовсе не жажда новинок или модные функции, а техническое устаревание и снижение производительности (53%). На втором месте — поломка (23%), на третьем — выход новой модели с улучшенным функционалом (15%). Среди других популярных причин — износ аккумулятора, нехватка памяти и прекращение поддержки со стороны производителя.

Потребительский подход стал более рациональным. Только 15% готовы тратить более 80 тыс. руб. на новый смартфон. Самая популярная ценовая категория — 20–30 тыс. руб. (23%), за ней следуют 30–50 тыс. руб. (21%) и до 20 тыс. руб. (20%). Еще 13% выбрали сегмент от 50 до 80 тыс. руб., а 8% готовы потратить менее 10 тыс. руб..

Перед покупкой пользователи все чаще изучают информацию. 62% читают обзоры и сравнивают характеристики, 40% остаются верны бренду предыдущего устройства, 35% смотрят видеообзоры, 16% советуются с друзьями, 9% — с консультантами в магазинах. Некоторые ориентируются на цену и эргономику, другие — на камеру или просто выбирают по импульсу.

Лидеры потребительских предпочтений по брендам: Samsung (38%), Apple (32%), Xiaomi, включая Redmi и Poco (31%). Также в топ-5 Honor (20%) и Huawei (18%). Следом идут Realme (14%), Tecno (8%), Oppo (6%) и Vivo (6%). Среди других брендов респонденты упоминали Infinix, OnePlus, Sony, Nothing, Google Pixel, IQOO и Nokia.

Операционная система — один из ключевых факторов. Для 68% респондентов ОС важна или крайне важна. При этом даже в условиях безлимитного бюджета 63% выбрали бы Android, 33% — iOS, и лишь 4% — HarmonyOS от Huawei.

Современные ИИ-функции пока воспринимаются сдержанно: в среднем они оцениваются на 3,2 балла по шкале от 1 до 5, то есть как «скорее важны, но не решают». Это говорит о том, что для большинства россиян первичны базовые параметры — надежность, автономность, удобство.

Старые устройства редко выбрасываются. 30% просто хранят их дома, 27% используют как запасной вариант, 22% отдают родственникам или друзьям, 17% — продают, и лишь 4% утилизируют.

Также выяснилось, что 34% россиян используют рассрочку или кредит при покупке смартфона, а 66% предпочитают оплату сразу. При этом 51% опрошенных считают, что смартфон должен служить не менее пяти лет без поломок, 23% рассчитывают на срок до трех лет, 17% — до восьми или десяти, 7% — «вечно», а 2% — всего один год.

Интересен и еще один результат: 26% пользователей сталкивались с проблемами при ремонте смартфона, остальные 74% — нет.