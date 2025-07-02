Исследование Honor: редактирование фотографий с помощью ИИ стало новой нормой для 65,4% россиян

Большинство россиян уже живут в эпоху ИИ-фотографии, даже не подозревая об этом. Новое исследование компании Honor показало: 65,4% пользователей смартфонов фактически не осознают, что каждый их снимок автоматически улучшается искусственным интеллектом. Парадокс в том, что многие не могут отличить фото, отредактированное ИИ, от снимков без участия алгоритмов, но при этом всего лишь 8,3% опрошенных беспокоятся о подлинности изображений.

Возможно, это напоминает наши воспоминания: человеческий мозг способен «творчески перерабатывать» случившиеся в реальности события, чуть приукрашивая яркие эмоции и приглушая негатив. Так и ИИ-фотография позволяет сделать изображений более привлекательным, сохраняя важные для нас моменты в выигрышном свете. Разница лишь в том, что в воспоминаниях реальность видоизменяется постепенно, а при съемке с ИИ-алгоритмами — в момент спуска затвора.

Достаточно просто нажать на кнопку, а сделать красивые фото — задача смартфона. Такое отношение характерно для большинства современных пользователей. Опрос выявил любопытное противоречие: 25,1% пользователей знают, что в их смартфонах есть ИИ-режимы, но понятия не имеют, как именно алгоритмы преображают их снимки за доли секунды.

Искусственный интеллект работает так аккуратно, что стал невидимкой — пользователи получают результат, не замечая процесса. Почти треть респондентов (29,3%) уже считает, что ИИ создает совершенно новые стандарты мобильной фотографии. А каждый десятый (10,3%) при покупке смартфона специально ищет продвинутые инструменты для автоматической ретуши портретов.

Россияне проявляют прагматичный подход к ИИ: доверяют, но с умом. Редактирование фотографий возглавляет список задач, которые пользователи готовы делегировать искусственному интеллекту — так ответили 31,2% участников опроса. Интересно, что 14,6% уже используют ИИ для личных и профессиональных творческих проектов, превращая технологию в инструмент самовыражения.

Часть пользователей относятся к ИИ как к персональному ассистенту-фотографу: почти 10% используют портреты, отредактированные искусственным интеллектом, для экспериментов с внешним видом и «примерки» новых образов. А 11,5% респондентов готовы закрыть глаза на технические ошибки алгоритмов (например, некорректное размытие волос), если фото им нравится.

Технологический энтузиазм соседствует с осторожностью. Каждый двенадцатый респондент (8,3%) открыто не доверяет ИИ-обработке, опасаясь, что алгоритмы исказят реальность и «украдут» подлинность момента. Почти 20% считают, что пора устанавливать границы и вводить ограничения на ИИ-редактирование.

Широкое использование ИИ приводит к стремительному изменению мобильной фотографии, прежде всего в легкости и вариативности съемки, а также постобработке полученных изображений. Производители активно внедряют алгоритмы машинного обучения — от базовой коррекции экспозиции до сложной обработки портретов и превращения статичного контента в динамичный: короткие видеоролики и анимацию. Тех респондентов, кто освоил эти технологии, результат впечатляет: 13,7% отметили, что активно пользуются такими инструментами и довольны качеством контента.

Новая серия смартфонов Honor 400 предлагает расширенный набор ИИ-инструментов и технологий для съемки и редактирования изображений. Пользователям доступно «Улучшение портрета с AI» для повышения четкости и резкости при помощи большой облачной модели; алгоритмы AI Portrait Snap для анализа движения, предсказания траектории и точного отделения мелких деталей, включая пряди волос, от фона; ИИ-суперзум для значительного повышения детализации при съемке с экстремальным приближением от 15 до 50х. Для готовых снимков можно выбрать ластик для удаления бликов и прохожих одним нажатием, а также прочего визуального шума на снимках; открытие глаз на групповых и одиночных снимках благодаря анализу других фото в галерее пользователя, ИИ-апскейл для повышения качества старых или нечетких изображений, а также расширение границ изображений до 200% и оживление фото, превращающее статичное изображение в короткие 5-секундные ролики с реалистичной физикой движений.

Эти технологии помогают пользователям запечатлевать моменты с высокой детализацией, улучшать фото с минимальными усилиями и получать неожиданные преобразования кадров. А главное — позволяют сохранить живые эмоции, которые не заменит ни один алгоритм.

«Камера смартфона — это область, где технологический прогресс особенно заметен. При поддержке искусственного интеллекта фотографы получили уникальный инструмент творчества и самовыражения. Автоматическая коррекция, повышение качества и резкости, уменьшение шумов, воссоздание стиля аналоговых пленок и легендарных фотостудий, анализ эмоций и движения тела — вот лишь малая часть возможностей для съемки идеального кадра. Преобразование статичной фотографии в «живое» изображение открывает неограниченные возможности для экспериментов и воплощения самых креативных идей, что станет, по моему мнению, самым ценным в эпоху развития AI. Конечно, эти новые технологии и скорость, с которой они «свалились» на нашу голову, шокирует, идет в противоречие с многолетней традиционной работой фотографа и привычкой все делать самому. Однако не пользоваться современными технологиями, глупо, и, по сути, уже невозможно, настолько они незаметно и прочно входят в нашу привычную жизнь. Нужно воспринимать AI как инструмент, помощника и — не побоюсь этого слова — Музу, дополняющую творческий процесс, но не заменяющий автора. Надеюсь, лучшие работы будут рождаться там, где талант фотографа сможет гармонично сочетаться с возможностями новых технологий», — сказал известный российский фотограф Олег Зотов.

Искусственный интеллект в мобильной фотографии находится на пороге массового принятия российскими пользователями. Большинство уже сейчас воспринимает ИИ-обработку как естественную эволюцию фототехнологий.

Стоит ожидать, что в ближайшие годы ИИ-функции распространятся не только в премиальном, но и в среднем ценовом сегменте смартфонов, окончательно изменив представления пользователей о мобильной фотографии с точки зрения сценариев съемки, качества изображений и значительно расширенных инструментов постобработки.