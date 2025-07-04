Разделы

Конференции
|

Премия в области искусственного интеллекта «CNews AI Awards 2025», пройдет 18 сентября

Приглашаем вас принять участие в премии «CNews AI Awards 2025», которая состоится 18 сентября в рамках форума «Технологии искусственного интеллекта».

Открыт прием заявок на премию «CNews AI Awards 2025», которая пройдет 18 сентября в рамках форума «Технологии искусственного интеллекта».

Узнать подробные условия и подать заявку можно на сайте премии

Искусственный интеллект — безусловный тренд последнего времени. С его использованием связывают большие надежды. Эксперты прогнозируют, что к 2030 г. ИИ принесет экономике России 11,6 трлн руб., а к 2035 г. — уже 46,5 трлн руб.

Артем Грибков, Angara Security: Хактивисты или конкуренты зачастую проводят атаки без компрометации ИТ-инфраструктуры
безопасность

Еще недавно использование ИИ было доступно только самым инновационным компаниям. Сегодня технологию применяют организации всех отраслей и масштабов: от государственных до коммерческих, от индивидуальных предпринимателей до крупнейших корпораций. Появляется все больше кейсов, свидетельствующих об эффективности внедрения ИИ в самые разные бизнес-процессы.

Основные темы форума «Технологии искусственного интеллекта»:

Круглый стол «Приносит ли ИИ ожидаемый экономический эффект»

  • Какие ожидания вы связывали с внедрением ИИ?
  • Какие сложности возникли в ходе внедрения?
  • Все ли запущенные проекты удалось довести до конца?
  • Оправдались ли ваши ожидания от внедрения ИИ?

Пленарное заседание

  • Как развивается российский рынок ИИ?
  • Как государство поддерживает внедрение ИИ?
  • Какие задачи можно доверить ИИ?
  • Какие технологии ИИ наиболее востребованы?
  • Где взять данные для обучения ИИ?
  • Как научиться извлекать прибыль из ИИ.
  • Насколько безопасен ИИ.
  • Как мотивировать сотрудников использовать ИИ?
  • ИИ как инструмент разработчиков.
  • Как ИИ помогает обучать персонал.
  • Какие ИИ-модели будут востребованы в будущем?

Секции:

ИИ в финансах и страховании

  • Основные сферы применения ИИ в финансовом секторе.
  • ИИ как инструмент повышения качества клиентского сервиса.
  • Какие рутинные операции можно передать ИИ?
  • Можно ли доверить ИИ комплаенс?
  • Рекомендательные системы в финансовом секторе.
  • ИИ-решения для обработки документов.
  • ИИ на службе информационной безопасности.
  • Можно ли верить ИИ?
  • ИИ-инструменты борьбы с финансовым мошенничеством.
  • Как заработать деньги с помощью ИИ.

ИИ в производственных отраслях

  • Как ИИ помогает превратить данные в ценность.
  • Какие отраслевые решения представлены на рынке?
  • ИИ-инструменты мониторинга качества продукции.
  • ИИ-контроль производственной безопасности.
  • Предиктивная аналитика на базе ИИ.
  • Оптимизация процессов и планирования с помощью ИИ.
  • Умная логистика и управление поставками.
  • Как ИИ помогает работать с клиентами.
  • HR-инструменты на базе ИИ.
  • Цифровые сотрудники в производственных компаниях.

ИИ в торговле и сервисе

  • Как ИИ помогает увеличивать объем продаж.
  • Цифровой продавец — реально ли это?
  • ИИ как инструмент прогнозирования спроса.
  • ИИ-инструменты привлечения и удержания клиентов.
  • Как ИИ помогает организовать логистику и доставку.
  • Как ИИ меняет подход к продвижению товаров и услу.
  • Обучение линейного персонала с помощью ИИ.
  • ИИ в креативной индустрии.
  • ИИ и умный магазин.
  • Какие ИИ-проекты приносят реальный экономический эффект.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Анна Кулашова, «Лаборатория Касперского»: Решения класса XDR становятся все более востребованными

Конференция CNews «СУБД: технологии, миграция и администрирование» состоится 8 июля

Дмитрий Серый, Vinteo: Мы добились высокой степени локализации производства ВКС-оборудования в России

«Акрихин», «Х5 Еда», «Яндекс Лавка», «Рулог» расскажут про внедрение IBP 27 мая на конференции CNews

Александр Лопаткин, «Экзон»: Если запутан интерфейс — запутается и работа

Конференция CNews «Low-code и no-code 2025» состоится 24 апреля

Конференции

СУБД: технологии, миграция и администрирование

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Самые защищенные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Обзор Dreame Z20 AquaCycle Station: настоящий комплекс для влажной и сухой уборки

Умные кондиционеры с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Вселенная закончится гораздо раньше, чем мы думали: исчезнет всё, от черных дыр до людей

Еще одна Великая стена? Раскрыты секреты загадочной конструкции в Гоби

Как пережить массовое вымирание: ученые выяснили, как восстанавливается жизнь после катастрофы
Показать еще