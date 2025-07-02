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«Битрикс24» выпустит собственных ИИ-агентов для клиентов

«Битрикс24» интегрирует ИИ-агентов в свой сервис для управления бизнесом. Решение будет работать подобно настоящему сотруднику — ему можно задать вопрос, поставить задачу и посоветоваться. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24».

ИИ-агент — система на основе LLM (большая языковая модель), которая способна принимать решения без участия человека. Агенты действуют исходя из заложенной в них информации, способны обучаться и взаимодействовать с внешним миром.

Пользователям «Битрикс24» ИИ-агенты помогут увеличить эффективность бизнес-процессов и заберут на себя часть рутинных задач. Будет доступно использование агентов с настройками «по умолчанию» и их модификация под особенности бизнеса.

Агенты смогут подключаться к базе знаний компании и самостоятельно находить необходимую информацию. Пользователи смогут изменять параметры агентов и настраивать к ним доступ у сотрудников. Цифровых помощников можно будет бесшовно вызывать из интерфейса сервиса в специальном разделе.

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Цифровизация

«Битрикс24» представит пять универсальных агентов, которые подойдут большинству отделов внутри компании. В дальнейшем планируется расширить количество ИИ-агентов до нескольких сотен.

Также в будущем пользователи смогут подключать «своих» агентов, скачанных из маркетплейса «Битрикс24», или разработанных самостоятельно.

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