В Томске более чем вдвое вырос спрос на ИИ-помощников для онлайн-встреч

МТС проанализировала использование платформы для бизнес-коммуникаций «МТС Линк» в Томске в первом полугодии 2025 г. Весной томичи почти в полтора раза чаще проводили деловые встречи онлайн, а инструменты искусственного интеллекта использовали в два в половиной активнее. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По сравнению с началом 2025 г. с наступлением тепла томичи провели на 35% больше онлайн-встреч и на 125% больше вебинаров (где несколько спикеров и большое число слушателей, такой формат часто используется для обучения).

Также жители Томска использовали технологии искусственного интеллекта – почти на 145% вырос спрос на цифровых помощников «МТС Линк» для онлайн-совещаний. Чаще всего томичи применяли размытие или замену фона, автоматическую расшифровку беседы, шумоподавление, подведение итогов встреч, сервис для тестов и опросов, маски и цифровые аватары. Самым «урожайным» на применение функций ИИ месяцем стал май 2025 г.

«Платформа «МТС Линк» продолжает активно развиваться, предлагая пользователям инновационные ИИ-решения для автоматизации рутинных задач. В 2024 г. был запущен интеллектуальный помощник для встреч, который способен подводить итоги собраний, составлять сводки по определенным темам и выделять ключевые моменты в чатах. Эта функция стала одной из самых востребованных среди пользователей. В целом, сервисы для бизнес-коммуникаций на базе «МТС Линк» представляют собой универсальный ИТ-инструмент, который не только помогает решать важные бизнес-задачи, но и обеспечивает безопасное хранение и обработку данных сотрудников и клиентов», — отметил директор МТС в Томской области Антон Гриднев.