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В «Ситилинке» стартовали продажи смартфонов линейки Honor 400 и 400 Pro

Смартфоны новой номерной серии Honor 400 и 400 Pro стали доступны для покупки в «Ситилинке». Новинки сочетают инновационные возможности мобильной съемки, интеллектуальные ИИ-инструменты и флагманские характеристики. Устройства оснащены ультрачеткой системой камер 200 Мп с поддержкой ИИ, обновленным комплексом технологий Honor AiMAGE, емкой батареей 6000 мА·ч, быстрой зарядкой Honor SuperCharge и ярким экраном 5000 нит.

У Honor 400 Pro тройная камера: основной модуль 200 Мп (f/1.9) с оптической и электронной стабилизацией, телефотокамера 50 Мп, ультраширокоугольная 12 Мп и фронтальная 50 Мп. Флагманская модель также получила основную AI-камеру 200 Мп, ультраширокоугольный и фронтальный модули, 12 и 50 Мп соответственно. Обе модели поддерживают обновленную технологию Honor AiMAGE, которая отвечает за съемку в движении (AI Portrait Snap), интеллектуальное размытие фона и ИИ-суперзум до 30x в стандартной модели и 50x в Pro-версии.

В новинках есть два интересных режима Harcourt и «Имитация фотопленки» с эффектами, вдохновленными классическими пленками Fuji и Kodak. Благодаря встроенному в интерфейс ИИ-редактору, можно без подключения к сторонним приложениям улучшать снимки. В частности, для пользователей доступны: расширение кадра, удаление прохожих и отражений, апскейл и оживление фото.

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Безопасность

Honor 400 представлен в трех цветах: Полночный черный, Космический серый и Пустынный золотой. Honor 400 Pro — в Вельветовом черном и Титановом сером.

Honor 400 доступен в конфигурациях: 8+256 ГБ, 12+256 ГБ, 12+512 ГБ. Стоимость модели составляет от 40990 до 48990 руб. в зависимости от объема памяти. Honor 400 Pro можно приобрести по цене от 64990 до 69990 руб. в варианте 12+256 ГБ или 12+512 ГБ. При покупке до 21 июля действует спецпредложение: скидка 5000 руб. и умные часы Honor Choice Watch в подарок для Pro-версии, 4000 руб. и наушники Honor Choice Earbuds S7 для стандартной.

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