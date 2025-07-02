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«Экзон» внедрила искусственный интеллект в работу направления ПИР

Экосистема для управления строительством «Экзон» внедрила искусственный интеллект (ИИ) в работу направления ПИР (проектной и рабочей документации) и создала чат-бот.

Теперь система с помощью ИИ автоматически считывает с титульного листа проектной и рабочей документации такие ключевые данные, как «Шифр» и «Наименование», что позволяет оперативно заполнять поля карточки документа. Технология поддерживает как отсканированные версии документов, так и PDF-файлы, что делает процесс еще более удобным.

Данное решение избавляет пользователей от рутинной работы, минимизируя необходимость ручного ввода данных, тем самым высвобождает время для решения более важных задач. Кроме того, оно помогает избежать ошибок и опечаток, что особенно важно для строительной отрасли, где каждая неточность может привести к серьезным последствиям и задержкам в проекте.

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На базе платформы был создан чат-бот, отвечающий на часто задаваемые вопросы пользователей. Он находится в разделе «Помощь» и переводит диалог в Telegram. Клиенты смогут получать ответы в течение нескольких минут или будут перенаправлены на оператора. Это нововведение значительно сокращает время ожидания информации, повышает уровень удовлетворенности пользователей и позволяет команде поддержки сосредоточиться на более сложных запросах, требующих индивидуального подхода.

«Мы видим большой потенциал в применении ИИ для развития функциональности «Экзон». Мы сделали первый шаг в данном направлении, положив начало масштабной работе. В дальнейших планах – активное расширение использования ИИ, чтобы помочь клиентам сосредоточиться на решении стратегических задач, а не на рутине», – отметил Александр Боев, руководитель направления ИИ «Экзон».

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