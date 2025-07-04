Представлен ИИ-ассистент, который «ведет» клиентов вместо бизнеса

Компания Wahelp презентовала новое решение для автоматизации общения с клиентами — ассистента на базе искусственного интеллекта. Продукт способен полностью взять на себя рутинные задачи в мессенджерах: от ответов на вопросы до подготовки сообщений и анализа диалогов. Об этом CNews сообщили представители Wahelp.

ИИ-ассистент состоит из трех взаимодополняющих модулей: бота-ассистента, саммари диалогов и бота-копирайтера. Их можно использовать как вместе, так и по отдельности — в зависимости от задач бизнеса. Решение подходит для компаний в сфере красоты, ритейла, образования, медицины, услуг и других направлений.

Как работает ИИ-помощник для бизнеса

Бот-ассистент берет на себя все первичное общение с клиентами: консультирует, уточняет запросы и пожелания, квалифицирует заявки до подключения менеджера к диалогу. Настройка занимает несколько минут: нужно лишь ввести базовую информацию о компании и подключить нужные каналы. Все реализовано в формате «одного окна».

Саммари диалогов позволяет менеджеру понять суть переписки: ИИ формирует сжатое содержание диалога, выделяет ключевую тему и нерешенные вопросы. Это пригодится для контроля качества обслуживания, передачи клиентов между сотрудниками и анализа типичных запросов. Саммари можно фильтровать по дате, сотруднику или другим параметрам.

Бот-копирайтер помогает бизнесу говорить с клиентами на понятном языке. Он корректирует ошибки, делает тексты более дружелюбными, официальными или продающими, а также предлагает шаблоны сообщений — напоминания, поздравления, рассылки. Даже если у компании нет заготовок, ИИ поможет сэкономить время и повысить качество общения.

«Мы создали не просто инструмент, а полноценного помощника, который освобождает бизнес от рутинных задач, — отметил Антон Чайка, директор по продажам Wahelp. — Искусственный интеллект уже сегодня помогает экономить ресурсы, повышать лояльность клиентов и строить устойчивую коммуникацию».

Планы развития

Wahelp планирует расширять функционал ИИ-модулей, добавлять возможность анализа и оценки качества звонков, а также автоматизировать кросс-продажи с помощью данных о поведении клиентов. Компания рассматривает внедрение новых сценариев использования ИИ в процессах маркетинга и продаж.