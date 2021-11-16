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Backup and Recovery бэкап Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК

Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК


16.11.2021 Скажи-ка, дядя, ведь не RAR’ом… Почему архивирование данных не менее важно, чем бэкап
29.09.2021 Представлена новая версия СРК RuBackup 1.7
25.08.2021 В компании «Август» реализована интеграция системы резервного копирования Commvault и ERP SAP
21.07.2021 Как перенести данные на новый смартфон и сделать бэкап
29.06.2021 «Бэкап» человека может появиться через пять лет
11.03.2021 Commvault представила Metallic Office 365 Backup для учебных заведений
01.09.2020 Как построить систему резервного копирования в сетях с несколькими контурами безопасности
31.08.2020 Экспертиза: почему резервное копирование набирает обороты и как выбрать поставщика бэкап-сервисов
28.04.2020 Veeam представила новую версию Veeam Backup для Microsoft Azure
06.12.2019 Veeam запустил новое нативное решение резервного копирования и восстановления для AWS
15.11.2019 Сбербанк предоставил возможность резервирования счета с помощью чат-бота
07.11.2019 Veeam представила решения резервного копирования для облачных платформ Microsoft
23.10.2019 Почему облачные провайдеры используют бэкап-сервисы с российскими корнями
11.09.2019 ActiveCloud запустил резервное копирование для Exchange и Office365
04.04.2019 Обновление Acronis Backup 12.5 получило улучшенную киберзащиту
23.01.2019 Veeam добавила новые функции по управлению данными в облаке в Availability Suite 9.5
19.12.2017 «Последний рубеж защиты»: семь тенденций в мире резервного копирования
25.07.2014 Рецепт HP: как резервное копирование экономит бюджет
17.05.2011 Новый Handy Backup обеспечит простое резервное копирование данных с мобильных устройств на базе Android
27.12.2010 «Новософт» обновила решение для аварийного восстановления данных Handy Backup Disaster Recovery до версии 1.2
15.02.2010 Double-Take Software выпустила новые продукты для резервного копирования и обеспечения доступа к данным
16.05.2008 File Backup Watcher 2.8.18: резервное копирование данных
08.02.2008 Handy Backup 6.0 получил логотип «Works with Windows Vista»
07.02.2008 Handy Backup Server 6.0 повышает защиту рабочих станций
04.02.2008 Handy Backup Standard 6.0.2.0: резервное хранение файлов
16.01.2008 Areca Backup 5.5.6: резервное копирование файлов
25.12.2007 Areca Backup 5.5.4: резервное копирование файлов
28.11.2007 Areca Backup 5.5.2: резервное копирование файлов
07.11.2007 File Backup Watcher 2.8.12: резервное копирование данных
17.10.2007 X - Backup 2007.2.6.28 - резервное копирование данных
02.04.2007 Atlansys Backup Server 3.0 - новое решение криптографической защиты
26.05.2006 Handy Backup защитит данные "1С"
30.09.2005 Менеджер защиты Microsoft дополнят новыми продуктами
23.11.2000 Выпущена новая версия программы WebDrive BackUp 2.0 для сетевого хранения файлов
05.10.2000 AVM Consulting выпустила новую версию системы для резервного копирования WebDrive BackUp
17.02.1999 @Backup предлагает устройство для удаленного доступа к ПК

Публикаций - 2062, упоминаний - 2582

Backup and Recovery упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 329
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 170
IBM - International Business Machines Corp 8941 159
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 97
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 91
Intel Corporation 11262 84
Amazon Inc - Amazon.com 2650 81
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 78
Softline - Софтлайн 1870 76
Apple Inc 10683 75
Huawei 3222 74
Крок - Croc 1616 64
HPE - Hewlett Packard Enterprise 492 61
Элемент ГК - Elementec 1523 59
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 59
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 56
Oracle Corporation 6035 53
Cisco Systems 4720 48
Yandex - Яндекс 5015 39
SAP SE 4595 38
Samsung Electronics 9333 35
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 969 30
Red Hat 1183 28
Lenovo Group 2077 28
Nvidia Corp 3118 26
Aros SEQ - SEC Consult Services 1400 26
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 25
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 24
ФОРС - Центр разработки 390 24
VMware 2025 23
Dr.Web - Доктор Веб 1186 22
VK - Mail.ru Group 3057 21
Dell Technologies - Dell Computer 984 21
HP - Hewlett-Packard 3567 21
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1872 21
Veeam Software 282 21
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 20
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 574 19
AMD - Advanced Micro Devices 3661 16
1С-Битрикс - Bitrix 443 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 65
Лента - Сеть розничной торговли 912 55
РЖД - Российские железные дороги 1458 31
Альфа-Банк 1476 27
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 26
Почта России ПАО 1853 21
Газпром ПАО 1008 21
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 13
ПСБ - Промсвязьбанк 682 11
Самолёт ГК 216 7
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 6
Роснефть НК 434 6
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 196 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 6
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 164 5
Открытие ФК - Росгосстрах 266 5
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 310 5
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 106 5
Открытие ФК 2713 4
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 273 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 4
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 185 4
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 4
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 23 3
LEGO 202 3
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 3
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр 85 3
X5 Group 709 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 3
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания 75 3
Мосводоканал МГУП 53 3
Ренессанс Страхование 83 2
Societe Generale Group 68 2
Insight Venture Partners - венчурный фонд 24 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 309 2
Mary Kay - Мэри Кэй 88 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 2
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 148 2
Виктория - Сеть супермаркетов 145 2
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 258 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 183
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 113
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 98
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 47
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 36
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 29
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 28
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 28
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 28
Президент Российской Федерации 3770 25
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 22
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 20
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 19
Таможня - Таможенная служба 421 15
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 15
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 15
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 13
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 8
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 170 7
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 7
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 6
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 8 5
Счётная палата РФ 628 4
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 4
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 4
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 187 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 4
Совет при президенте Российской Федерации 55 3
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 182 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate 91 3
Минобороны РФ - ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 155 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 2
МЧС РФ НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях 38 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 2
Верховный суд Российской Федерации 709 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 14
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 8
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 3
Web development - Веб-разработка 0 2
АФТ - Ассоциация Финтех 251 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 1
ЛДПР 98 1
Единая Россия - Политическая партия 246 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 21 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 70 1
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 301
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 98
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 98
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 80
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 76
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 68
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 59
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 50
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 48
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 39
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 34
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 30
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 28
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 25
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 23
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 22
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 22
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 21
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 19
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 18
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 17
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 16
Ergonomics - Эргономика 840 15
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 14
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 13
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 13
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 297 11
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 592 11
АЗС - Автомобильная заправочная станция 309 10
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 10
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 8
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 258 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 6
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Sustainable Forestry Initiative - Инициатива устойчивого лесопользования 0 6
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 6
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 33
Thomson Reuters - Рейтер 5731 8
Коммерсантъ - Издательский дом 888 7
Forbes - Форбс 591 6
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 5
TAdviser - Центр выбора технологий 243 4
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IDC - International Data Corporation 4671 7
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 2
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Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 101 1
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Gartner - Meta Group 8 1
Минобороны РФ - 25-й ГосНИИ химмотологии - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии 7499 8
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 115 6
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 4
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 121 3
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 0 2
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 46 2
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 174 2
ДГУ - Дагестанский государственный университет 55 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 2
МГУ Лаборатория нейрофизики и нейрокомпьютерных интерфейсов Московского государственного университета 1 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 96 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 216 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 32 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 1
RIKEN - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований 0 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 92 1
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 33 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 162 1
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция 14 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева 65 1
Narxoz University - Нархоз Университет Республики Казахстан 3 1
НГИИ - Норильский государственный индустриальный институт 5 1
ФМБА России - ФЦМН ФГБУ - Федеральный центр мозга и нейротехнологий 5 1
МНИИС - Московский научно-исследовательский институт связи 6 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 179 1
Иннополис Университет - Лаборатория нейронауки и когнитивных технологий 2 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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