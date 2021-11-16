Индексная книга CNews*
Backup and Recovery бэкап Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК
Публикаций - 2062, упоминаний - 2582
Backup and Recovery упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исанин Антон 9365 16
|Путин Владимир 2542 14
|Тимашев Ратмир 67 5
|Мельникова Анастасия 197 4
|Рылов Дмитрий 45 4
|Olivier de La Chapelle - Оливье де Ла Шапель 16 4
|Коробов Евгений 28 3
|Мотовилов Олег 63 3
|Блинов Михаил 73 3
|Шилов Сергей 75 3
|Нечаев Андрей 22 3
|Махонов Александр 31 3
|Brockway Tad - Броквей Тед 6 3
|Нащекин Алексей 112 3
|Sushovan Hussain - Сушован Хуссейн 6 2
|Мишустин Михаил 376 2
|Goodwin Phil - Гудвин Фил 12 2
|Apotheker Leo - Апотекер Лео 65 2
|Lynch Mike - Линч Майк 10 2
|Захаренко Максим 54 2
|Satya Nadella - Сатья Наделла 176 2
|Соколов Алексей 129 2
|Лугов Андрей 32 2
|Бокова Людмила 80 2
|Смоляров Дмитрий 8 2
|Ternutzer Brett - Тарнутцер Бретт 3 2
|Баронов Андрей 11 2
|Хамитов Александр 7 2
|Иванов Александр 83 2
|Danny Allan - Дэнни Аллан 26 2
|Белоусов Сергей 233 2
|Иванов Олег 131 2
|Акимов Максим 170 2
|Триандафилиди Екатерина 5 2
|Антонов Александр 75 1
|Murdock Jerry - Мердок Джерри 1 1
|Солдатов Алексей 85 1
|Хомков Игорь 43 1
|Puzo Edgars - Пузо Эдгарс 29 1
|Маркин Андрей 0 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 33
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 8
|Коммерсантъ - Издательский дом 888 7
|Forbes - Форбс 591 6
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 5
|TAdviser - Центр выбора технологий 243 4
|РИА Новости 766 4
|N+1 - Издание 121 3
|The Register 1286 3
|FT - Financial Times 1118 2
|SecurityLab 232 1
|Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 50 1
|Independent 98 1
|Gizmodo 118 1
|Банкста - Telegram-канал 7 1
|Ведомости 375 1
|BleepingComputer - Издание 157 1
|91Mobiles 590 1
|TorrentFreak (TF) 93 1
|Известия ИД 307 1
|Reddit 221 1
|Virus Bulletin 32 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1198931, в очереди разбора - 932360.
Создано именных указателей - 92527.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1198931, в очереди разбора - 932360.
Создано именных указателей - 92527.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.