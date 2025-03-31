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«Киберпротект» представила систему резервного копирования для пользователей смартфонов и планшетов «Кибер Бэкап Мобильный»

«Киберпротект» сообщает о расширении линейки продуктов для защиты данных пользователей от потери. У «Кибер Бэкапа Персонального» теперь есть мобильная версия для устройств на базе ОС Android. Мобильное приложение работает в фоновом режиме и обеспечивает сохранность данных на планшете или смартфоне, а также их быстрое восстановление в любой непредвиденной ситуации.

Новое мобильное приложение позволяет делать бэкапы не только фото и видеофайлов, но также контактов, календарей и сообщений. Все эти данные сохраняются в «Кибер Облаке» — защищенном облачном хранилище компании «Киберпротект».

«Кибер Бэкап Мобильный» предлагает различные варианты работы с резервными копиями. Вы можете как полностью восстановить сохраненные данные, так и просмотреть доступные для восстановления элементы в интерфейсе приложения или через веб-интерфейс. Таким образом, можно выборочно найти в архиве нужный контакт, фото, видео или сообщение, где бы вы ни находились, открыть, восстановить, сохранить или перенести на новое мобильное устройство.

Для удобства пользователей «Кибер Бэкап Мобильный» приостанавливает процессы резервного копирования, когда уровень заряда аккумулятора смартфона или планшета становится слишком низким. Опция «Использовать только WiFi» помогает экономить трафик, если вы используете лимитированные тарифы мобильного интернета.

«Кибер Бэкап Мобильный» позволяет подключить к одной учетной записи сразу несколько пользователей. Вы можете формировать единый фотоархив, либо, наоборот, разграничить доступ к файлам и дополнительно защитить их при помощи шифрования с паролем.

«Кибер Бэкап Мобильный» и «Кибер Бэкап Персональный» сделаны для удобной, надежной и доступной защиты от потери данных в экосистеме персональных устройств пользователей, при этом без зависимости от зарубежных сервисов и хранилищ», — сказала Олеся Симановская, руководитель направления по развитию онлайн сервисов «Киберпротект».

Всем пользователям «Кибер Бэкап Мобильный» предоставляется 15 ГБ бесплатного места для хранения бэкапов в «Кибер Облаке». Чтобы воспользоваться объемами хранилища свыше этого, нужно воспользоваться расширенной лицензией на «Кибер Бэкап Персональный» с облачным хранилищем.

Каждый год миллионы пользователей персональных компьютеров и мобильных устройств теряют ценные данные из-за кибератак, поломок оборудования, в результате невнимательности или случайных действий. Резервное копированиебазовый элемент кибербезопасности, который позволяет быстро восстановить всё самое ценное даже в случае такого инцидента.

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