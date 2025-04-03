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Симановская Олеся



03.04.2025 «Киберпротект» выпустила систему защиты данных от потери «Кибер Бэкап Малый Бизнес» 1
03.04.2025 Вышло решение для защиты данных малого бизнеса 1
31.03.2025 «Киберпротект» представила систему резервного копирования для пользователей смартфонов и планшетов «Кибер Бэкап Мобильный» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Симановская Олеся и организации, системы, технологии, персоны:

Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 213 3
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 103 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1086 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21639 3
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5311 3
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1594 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25832 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5877 3
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2578 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2065 2
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 622 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9584 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11809 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3234 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11269 2
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Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14567 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68117 2
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1051 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13973 1
Мобильная версия - Mobile version 368 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8009 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9776 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11411 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24606 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12353 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24547 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28578 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12660 1
Киберпротект - Кибер Бэкап 110 3
Google Android 14195 3
Microsoft Windows Server 2022 19 2
Microsoft Windows Server 2019 36 2
Microsoft Windows 15841 2
Россия - РФ - Российская федерация 147621 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13939 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6334 2
ММБ - малый бизнес и микробизнес 983 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1358 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11144 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6514 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1354792, в очереди разбора - 759443.
Создано именных указателей - 173248.
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