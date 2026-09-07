Залимхан Кушбоков, Республиканская клиническая больница Кабардино-Балкарии: Мы полностью перестроили процессы в экстренной медицине

Цифровая трансформация здравоохранения — это не просто переход на электронные карты, это полная перестройка логистики и процессов, особенно в экстренной медицине. Как Республиканская клиническая больница в Нальчике внедряет передовые цифровые решения, рассказывает заместитель главного врача по организационно-методической работе Республиканской клинической больницы Минздрава КБР Залимхан Кушбоков.

CNews: Расскажите о вашем учреждении. Какова его структура и масштаб?

Залимхан Кушбоков: Республиканская клиническая больница — ведущее многопрофильное учреждение Кабардино-Балкарии. В нашей структуре 19 стационарных отделений на 505 коек, поликлиника и травмпункт. У нас трудится более 1230 сотрудников, среди них 269 врачей. Ежегодно мы выполняем около семи тысяч операций. В 2025 году в рамках нацпроекта мы открыли новое стационарное отделение скорой медицинской помощи (СОСМП), которое уже получило высокую оценку на федеральном уровне.

Залимхан Кушбоков, РКБ КБР

CNews: Что представляет собой новое приемное отделение и чем оно отличается от прежнего?

Залимхан Кушбоков: Изначально новое приемное отделение планировалось как модульное. Но в процессе строительства превратилось в капитальный объект — объединили два прежде изолированных корпуса: хирургический и региональный сосудистый центр. Получилось единое строение вместо двух отдельных. Это позволило расширить возможности маршрутизации пациентов.

CNews: Расскажите подробнее о принципах работы отделения.

Залимхан Кушбоков: Мы внедрили систему ТРИАЖ — распределение пациентов по тяжести состояния. Это мировой стандарт в экстренной медицине, который позволяет оперативно реагировать на поступление тяжелых пациентов и сразу задействовать нужную команду врачей.

«Красная зона» — для тяжелых пациентов, требующих интенсивной терапии. Они минуют очередь и сразу поступают в противошоковый зал.

«Желтая зона» — для пациентов средней степени тяжести, за которыми ведется динамическое наблюдение.

«Зеленая зона» — для стабильных пациентов, которые могут передвигаться самостоятельно. Здесь расположены регистратура и зона ожидания.

Ключевое техническое решение — система электронного оповещения, интегрированная со скорой помощью. Когда бригада фиксирует данные пациента, информация сразу появляется на мониторе у дежурного врача — с указанием предварительного диагноза. Если статус «красный», врач понимает: пациент требует немедленного внимания. Тут же собирается мультибригада — нейрохирург, травматолог, хирург, уролог и другие специалисты — все находятся «на подхвате».

CNews: В апреле 2026 года ваше приемное отделение посетил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Что он отметил в первую очередь?

Залимхан Кушбоков: Больница реализовала один из первых в стране проектов такого уровня в рамках нового нацпроекта. Министр поблагодарил коллектив за подготовку помещений, оборудования и организацию процессов: от маршрутизации до цифровой интеграции, включая использование искусственного интеллекта.

Новое стационарное отделение скорой помощи работает с 1 декабря 2025 года. Старое принимало 70–80 пациентов в сутки без четкой маршрутизации, новое позволяет принимать до 150 обращений в сутки, что полностью соответствует потребностям республики в экстренной помощи.

Ключевое улучшение — цифровизация. Раньше врачи выписывали направления на бумаге, что затягивало процесс. Теперь регистратор вносит данные в региональную медицинскую информационную систему (РМИС), анализы и исследования (УЗИ, рентген и т.д.) назначаются и выполняются быстрее, результаты загружаются автоматически. Это экономит время и уменьшает лишние перемещения как для персонала, так и для пациентов.

CNews: Какое цифровое и техническое оснащение предусмотрено для работы СОСМП?

Залимхан Кушбоков: Мы создали всю необходимую инфраструктуру для быстрой диагностики прямо на месте. В отделении работают кабинеты УЗИ, эндоскопии, функциональной диагностики, есть рентген и компьютерная томография (КТ), а также собственная клинико-диагностическая лаборатория.

Маршрутизация продумана так, что пациент не теряет времени и не совершает лишних перемещений — все делается на месте. Раньше пациента приходилось отправлять в разные кабинеты. Теперь же мы работаем по принципу «технологии к пациенту»: эндоскопические исследования, УЗИ, ЭКГ, забор анализов — все выполняется у постели больного. Ему не нужно никуда переходить, все необходимые диагностические средства доставляются непосредственно к нему.

Такой подход особенно важен при тяжелых случаях. Диагностика занимает минуты, а не часы, снижая нагрузку на персонал и повышая комфорт пациента.

CNews: В каких отделениях вашей больницы используется ИИ?

Залимхан Кушбоков: Мы используем искусственный интеллект в рентген-отделении. Это помогает в двух случаях: когда врач сомневается в диагнозе и когда отделение перегружено. Врач может отправить снимок на анализ ИИ и дополнительную оценку коллег из федеральных центров не уходя с рабочего места.

Главные плюсы ИИ — разгрузка специалистов и возможность консультации с опытными коллегами в сложных случаях. Важно отметить, искусственный интеллект не заменяет врача, он дает дополнительный инструмент для диагностики, а решение остается за врачом.

CNews: Расскажите о применении телемедицинских консультаций?

Залимхан Кушбоков: Мы проводим ТМК двух типов. «Врач–врач» для стационарного и амбулаторного звена: коллеги консультируют друг друга по диагностике и лечению с использованием модуля, встроенного в РМИС. И «врач-пациент» для амбулаторного звена (диагностический центр, травмпункт).

У нас работают 14 главных внештатных специалистов Минздрава республики, они консультируют коллег в сложных случаях. Запросы автоматически распределяются по профилю (например, торакальная хирургия) или к конкретному врачу, ответ дается в установленные сроки. Если нужен профиль, которого у нас нет (например, гинекология), направляем запрос в другие региональные больницы.

Кроме того, отправляем запросы в федеральные центры — ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, ФГБУ НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена Минздрава России и другие. Это позволяет пациентам из районов, где нет узких специалистов, оперативно получать помощь федеральных экспертов, без необходимости долгих поездок и ожидания, а врачам на местах — консультироваться со специалистами высокого уровня.

CNews: Как организован обмен данными с другими службами?

Залимхан Кушбоков: С октября 2021 года в Кабардино-Балкарской Республике запущена единая государственной информационной система в сфере здравоохранения на базе «Единой цифровой платформы» (ЕЦП.МИС).

В системе хранится информация по каждому пациенту, который когда либо обращался за медицинской помощью в республике. Доступ к данным имеют все учреждения региона. Например, если хирургу в поликлинике нужна информация по результатам эндоскопических исследований пациента, проведенных в другом ЛПУ, в МИС он сможет получить полную информацию.

Таким образом, благодаря Единой цифровой платформе врачи в любом медучреждении региона могут оперативно ознакомиться с историей болезни пациента, избегая дублирования обследований и потери данных.

CNews: Что стало самым главным результатом всех этих изменений?

Залимхан Кушбоков: Цель цифровизации в первую очередь — облегчать работу врача и делать медицинскую помощь качественной. Доступ к данным критически важен: если я не знаю историю пациента, могу выбрать неверную тактику лечения. А зайдя в электронную карту, я сразу вижу, был ли у него инсульт, инфаркт, принимает ли он разжижающие препараты — и уже с учетом этого назначаю рекомендации, оценивая риски кровотечения, например.

Цифровизация сделала диагностику точнее, лечение безопаснее, а взаимодействие с пациентом — удобнее и прозрачнее. Это главный результат.

CNews: Как вы оцениваете уровень цифровой зрелости вашей больницы? Какие критерии здесь наиболее важны?

Залимхан Кушбоков: Мы внедрили в больнице все сервисы, которые на данный момент доступны в республике: региональную МИС, ИИ, ТМК, сервисы в СОСМП, дистанционную запись и другие. Бумага уходит в прошлое. Персонал освоил эти инструменты, и пациенты тоже постепенно привыкают.

Конечно, не всегда все идет гладко. В больнице есть команда специалистов, которая оперативно решает технические вопросы.

CNews: Расскажите, как цифровизация повлияла на управленческие процессы.

Залимхан Кушбоков: Цифровизация дала руководству больницы реальный инструмент оперативного контроля. В РМИС можно увидеть полную картину работы: загрузку отделений, количество проведенных операций, использование диагностического оборудования — КТ, МРТ, рентгена и других.

Кроме того, система помогает планировать финансовые показатели. Каждое исследование, проведенное в рамках государственного задания, оплачивается фондом ОМС. Это позволяет не только контролировать нагрузку, но и аргументированно запрашивать увеличение объемов госзадания на следующий год, выстраивая экономически обоснованную работу отделений. Единая цифровая среда превратилась из формального отчета в рабочий инструмент управления.

CNews: Что бы Вы посоветовали коллегам, которые сталкиваются с трудностями при внедрении цифровых технологий?

Залимхан Кушбоков: Главный барьер внедрения — не технический, а человеческий. Особенно сложно с теми сотрудниками, которые вопреки развитым электронным системам по-прежнему предпочитают бумагу. Убедить их можно только постоянно доказывая на примерах, как цифра избавляет от лишней бумажной работы, очередей, споров с пациентами и сберегает время. Важно не требовать резких перемен, а вводить новое постепенно, с индивидуальным подходом. Практика показывает, что эффективнее всего работает сочетание методов: личные беседы с каждым врачом, выезды IT-специалистов по отделениям, обучающие встречи.

Важно также наводить порядок в организационных процессах — например, в записи пациентов на исследования. Хаос возникает там, где нет четких правил: кто записывает, на каких основаниях, с каким временным интервалом. Помогает система квотирования и закрепления ответственных лиц в каждом учреждении. Цифровизация не самоцель, а способ сделать работу проще и прозрачнее — и именно это нужно донести до каждого сотрудника.

CNews: В сентябре 2026 года ваша поликлиника станет одной из площадок IV Всероссийского форума лидеров и экспертов цифрового здравоохранения. Какое значение для РКБ имеют подобные события?

Залимхан Кушбоков: Участие в таких форумах дает возможность показать результаты нашей работы и сверить векторы развития. Для нас это вдвойне важно: мы не только делимся опытом с коллегами, но и представляем здравоохранение Кабардино-Балкарии на федеральном уровне.