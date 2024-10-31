Новая версия системы резервного копирования и восстановления данных RuBackup

Компания «РуБэкап» (входит в «Группу Астра») объявляет о выпуске новой версии системы резервного копирования и восстановления данных RuBackup. В релизе RuBackup 2.3 появился ряд улучшений и новых функций, направленных на повышение эффективности и удобства использования системы, а также расширение областей ее применения. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

В новый релиз RuBackup добавлена интеграция с объектным хранилищем Tatlin.Object от российского разработчика и производителя вычислительной техники Yadro, а также платформой Private Cloud от VK Tech, работающими по протоколу S3. Простота и удобство S3-хранилищ делают их подходящим решением для компаний, которые ищут новые способы управления своими данными. В том числе по этим причинам облачный сервис используют не только для хранения неструктурированных данных, но и в качестве целевых хранилищ резервных копий. Интеграция системы RuBackup с такими хранилищами усиливает возможности масштабирования, простоты и гибкости управления сохранностью информации.

В новой версии реализована поддержка и протестирована совместимость с системой хранения данных (СХД) Tatlin.Backup, которая обеспечивает хранение резервных копий с механизмом глобальной дедупликации и компрессии. Использование этой СХД в связке с RuBackup позволяет обеспечить защиту данных на полностью российском технологическом стеке и хранить оперативные резервные копии на дисковом устройстве экономически наиболее эффективным способом.

В RuBackup 2.3 реализована поддержка Microsoft Windows Server 2012, 2016, 2019, 2022 с использованием технологии Volume Shadow Copy Service (VSS), позволяющей копировать файлы, с которыми работают в конкретный момент времени. Теперь пользователи могут создавать консистентные резервные копии данных, обеспечивая целостность информации. Это особенно актуально для компаний, которые продолжают работать с продуктами Microsoft и находятся в процессе перехода на отечественное ПО. Поддержка зарубежных ОС помогает сделать процесс миграции постепенным и при этом обеспечить необходимый высокий уровень сохранности данных и качества сервиса.

Также в RuBackup 2.3 реализована поддержка СУБД MySQL, что расширяет возможности пользователей по обеспечению сохранности данных корпоративных решений, построенных на свободном и открытом программном обеспечении. Кроме того, кратно увеличена скорость выполнения резервного копирования для баз PostgreSQL. Среди обновлений стоит отметить реализацию многопоточного анализа изменений данных в PAGE-режиме при создании инкрементальной резервной копии, что снижает время простоя систем. Ряд улучшений был сделан в модулях резервного копирования для платформ виртуализации RuStack, VMware, oVirt, zVirt, REDVirt, ROSA Virtualization.

Эти изменения повышают стабильность и скорость работы, расширяют функциональность системы, обеспечивая более гибкие возможности для администраторов. В новой версии СРК RuBackup добавлена возможность аутентификации по протоколу LDAP/LDAPS через службу каталогов ALD Pro (продукт «Группы Астра»). Теперь пользователи могут проходить аутентификацию в менеджере администратора RuBackup, используя учетные данные из ALD Pro, что повышает безопасность и упрощает управление доступом.

«Мы стремимся предоставлять нашим клиентам решения, которые полностью отвечают их актуальным потребностям с учетом высочайших требований к скорости и безопасности. Новые функции и улучшения позволяют обеспечить более высокую производительность, совместимость и удобство использования системы. Новые возможности, нацеленные на поддержку флагманских отечественных решений и широко распространенных зарубежных программных продуктов, помогут нашим заказчикам осуществить плавное и бесшовное импортозамещение, при этом используя производительную и безопасную систему резервного копирования для всей инфраструктуры. Понимая важность поддержки наших клиентов, мы существенно увеличили скорость выхода релизов. Предыдущее крупное изменение продукта RuBackup было менее двух месяцев назад. Для наших заказчиков новые возможности могут быть реализованы в кратчайшие сроки, что особенно критично в нынешних реалиях динамичного изменения ИТ-ландшафта организаций», — сказал Кирилл Вихровский, генеральный директор компании «РуБэкап».