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Подтверждена совместимость российских программных продуктов — объектного хранилища PlatformCraft и СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и PlatformCraft, разработчик объектного хранилища DEPOT, объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу Postgres Pro Enterprise 16, утилиты Postgres Pro Backup 2.8.5 и объектного хранилища DEPOT. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

PlatformCraftроссийская компания, разрабатывающая решения для хранения, обработки данных и работы с медиаконтентом. Одним из ключевых продуктов компании является объектное хранилище DEPOT On-Premise, предназначенное для хранения резервных копий, бэкапов баз данных, архивов без ограничений на объем объектов. Продукт поддерживает интеграцию с различными решениями бэкапирования, мониторинга и анализа данных.

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, что позволяет ей решать промышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами. Содержит самое полное количество оптимизаций для работы с «1С:Предприятие». Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

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Postgres Pro Backup (pg_probackup) — утилита для управления резервным копированием и восстановлением кластеров баз данных PostgreSQL. Утилита позволяет делать резервную копию и восстановление в многопоточном режиме, что ускоряет создание резервной копии и ее восстановление.

«Мы рады сообщить, что наше объектное хранилище DEPOT прошло успешную сертификацию на совместимость с Postgres Pro. Это сотрудничество открывает новые возможности для наших клиентов и гарантирует безопасность, высокую производительность и независимость от зарубежных технологий», — отметил Никита Федюнин, Pre-sale инженер PlatformCraft.

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