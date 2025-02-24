Подтверждена совместимость системы резервного копирования «Кибер Бэкап» и платформы оркестрации контейнеризированных приложений Nova Container Platform

Компании «Киберпротект» и Orion soft подтвердили взаимную совместимость системы резервного копирования «Кибер Бэкап» и платформы оркестрации контейнеризированных приложений Nova Container Platform. Вместе решения дают заказчикам инструменты для комплексной защиты данных в контейнерах: не только для гибкого резервного копирования и восстановления информации, но также для мониторинга и контроля потенциальных уязвимостей.

Компании успешно протестировали функциональность резервного копирования пространств имен, в том числе объединенных в группы, функциональность резервного копирования и восстановления постоянных томов.

Совместное использование продуктов позволит заказчикам выстроить усиленный контроль доступности и безопасности данных в Kubernetes-среде. «Кибер Бэкап» обеспечит защиту данных и оперативное их восстановление, гарантируя бесперебойную работу критически важных бизнес-процессов. Nova Container Platform повысит защищенность кластеров за счет встроенных компонентов для сканирования уязвимостей на разных уровнях, создания security-политик, гибкой настройки сети и других возможностей по обеспечению безопасности.

«Сегодня все большую популярность приобретает комплексный подход к обеспечению информационной безопасности, усиливается внимание компаний к инструментам для ИБ-мониторинга, прогнозирования возможных инцидентов, обеспечения максимальной прозрачности работы с ПО. Совместное использование Nova Container Platform и «Кибер Бэкапа» предоставит расширенный набор инструментов для этих задач, а также для быстрого развертывания и эффективной эксплуатации контейнеризированных приложений», — сказал Максим Морарь, лидер продукта Nova Container Platform Orion soft.

«Мы видим стремительный рост использования контейнерных технологий организациями, что обусловлено их высокой масштабируемостью, гибкостью и эффективностью. Вместе с этим, возрастает и необходимость в надежной защите данных, размещаемых в контейнерной среде. Использование «Кибер Бэкапа» с решением Nova Container Platform позволит нашим общим заказчикам выстроить надежную систему защиты данных в контейнерной среде, обеспечив высокую доступность и безопасность критически важной информации», — отметил Андрей Крючков, директор по развитию технологических партнерств компании «Киберпротект».