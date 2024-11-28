«Хабэко-Партнер» внедрила отечественную систему хранения резервных копий Tatlin.Backup

Компания «Хабэко-Партнер» (ГК Softline) по результатам конкурсной процедуры заключило государственный контракт на поставку системы хранения резервных копий для КГАУ «Информационно-технологический центр Камчатского края». Для хранения копий критически важных информационных систем заказчику требовалась надежное решение, и специалисты компании выбрали для этих целей отечественный продукт – Yadro Tatlin.Backup (СХД с механизмом глобальной дедупликации блоками переменной длины и компрессией данных).

Это полностью российская разработка, включенная в реестр Минпромторга, которая является достойной заменой систем от зарубежных вендоров Dell и HPE. Инженеры «Хабэко-Партнер» произвели монтаж и полную интеграцию Yadro Tatlin.Backup в текущую инфраструктуру заказчика и провели инструктаж сотрудников в течение 10 дней. Специалистам компании удалось справиться с задачей в кратчайшие сроки несмотря на то, что все работы проводились только в нерабочее время, чтобы минимизировать риски сбоев в информационных системах правительства Камчатского края.

«Интеграция решения такого уровня серьезно сказывается на отказоустойчивости всех систем заказчика. Данный проект стал первым внедрением системы Tatlin.Backup в России, тем самым подтвердив статус нашей компании как одного из лучших партнеров Yadro на Дальнем Востоке», — отметил Антон Кочетов, руководитель отдела внедрения ИТ решений «Хабэко-Партнер».