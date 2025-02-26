Serverspace анонсировал запуск услуги бэкапов для виртуальных серверов vStack

Международный облачный провайдер Serverspace (входит в корпорацию ITG) анонсировал запуск новой услуги автоматического резервного копирования для виртуальных серверов на платформе vStack HCP. Новый сервис позволит клиентам обеспечить безопасность данных, минимизировать риски потери информации и оперативно восстанавливать серверы в случае сбоев. Запуск услуги запланирован на ближайшие полгода.

Данные являются ключевым активом любого бизнеса, а их потеря может привести к значительным убыткам. Чтобы гарантировать защиту информации, Serverspace представил систему автоматического создания и хранения резервных копий, которая позволит пользователям настраивать частоту бэкапов и восстанавливать виртуальные машины в один клик.

Бэкапы будут создаваться автоматически по заданному расписанию и храниться в изолированной защищенной среде, что исключает их повреждение при сбоях или кибератаках.

«Мы понимаем, что для наших клиентов важна бесперебойная работа сервисов, поэтому разрабатываем надежное и простое решение для резервного копирования. Система позволит восстанавливать сервер за считанные секунды, а клиенты смогут управлять бэкапами напрямую через удобный интерфейс панели управления. Мы также работаем над дополнительными возможностями, которые помогут пользователям оптимизировать стратегии резервного копирования и повысить отказоустойчивость инфраструктуры», — отметил Андрей Смирнов, руководитель проекта Serverspace, корпорация ITG.

Автоматизация процесса резервного копирования избавит пользователей от необходимости вручную следить за сохранностью данных и позволит сосредоточиться на развитии своих проектов.

В ближайшие 6 месяцев услуга пройдет тестирование и доработку, после чего станет доступна клиентам Serverspace. В будущем компания планирует расширить функциональность, добавив поддержку гранулярного восстановления, которая позволит извлекать отдельные файлы, объекты или базы данных без необходимости полного восстановления системы или образа диска.