Совместимость решений Vinchin и Orion soft обеспечит эффективное управление резервным копированием в виртуальной среде

Поставщик решений для резервного копирования данных Vinchin и разработчик ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft подтвердили совместимость актуальных версий продукта Vinchin Backup & Recovery с платформой виртуализации zVirt. Теперь компании могут использовать в связке российскую систему виртуализации и решение для резервного копирования. Об этом CNews сообщили представители Orion soft.

Специалисты Vinchin и Orion soft протестировали совместную работу Vinchin Backup & Recovery версий 8.0 и 8.1 и zVirt версии 4.2. Они подтвердили корректную работу следующих функций: добавление zVirt в качестве виртуальной платформы, полное и инкрементное резервное копирование виртуальных машин, v2v-восстановление виртуальных машин из VMware в zVirt, мгновенное восстановление и динамическая миграция данных.

«Мы гордимся тем, что наша система Vinchin Backup & Recovery успешно прошла тестирование совместимости с платформой zVirt. Это сотрудничество является важным шагом в развитии наших технологий и позволяет нашим клиентам использовать передовые инструменты для обеспечения безопасности данных и гибкости управления ИТ-инфраструктурой», — сказал Марк Ху, генеральный директор Vinchin.

«Теперь заказчики могут использовать zVirt в связке с продуктом для резервного копирования, который уже обладает успешными кейсами на международном рынке. Совместное использование решений позволит заказчикам эффективно управлять резервным копированием и защитой данных в ИТ-инфраструктурах, где российские решения пока еще соседствуют с иностранными, облегчит и ускорит процесс миграции с VMware», — отметил Александр Гавриленко, руководитель направления технологических партнерств Orion soft.