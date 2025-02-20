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Vinchin Technology

Vinchin Technology

Vinchin – разработчик систем резервного копирования для защиты критически важных бизнес-данных на виртуальных машинах, базах данных, массивных файлах, физических серверах устройствах NAS в частных, общедоступных и гибридных облачных средах.


20.02.2025 Совместимость решений Vinchin и Orion soft обеспечит эффективное управление резервным копированием в виртуальной среде 1
26.02.2024 Компания Vinchin и компания РОСА успешно завершили тестирование совместимости своих решений. 1
16.01.2024 «Инфосистемы Джет» стала партнером китайского производителя ПО для резервного копирования Vinchin 1
10.04.2023 OCS Distribution расширяет портфель решений для резервного копирования 2
21.10.2022 Treolan стала официальным дистрибьютором Vinchin 1
07.09.2022 Factor Group выбрана региональным дистрибьютором решений Vinchin в России и странах СНГ 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Vinchin Technology и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2374 3
ZStack 3 2
Sangfor Technologies 11 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 320 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1136 1
UIS - Unique Intelligent Services - CoMagic - Новосистем 17 1
Orion soft - Орион софт - 117 1
Oracle Corporation 6707 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 191 1
Factor Group - Фактор Груп 4 1
Microsoft Corporation 24667 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 454 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4160 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5749 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66678 5
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9433 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27763 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25507 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19593 1
Backup and Recovery - Snapshot - Снапшот - Моментальный (мгновенный) снимок файловой системы или экрана, копия файлов и каталогов файловой системы на определённый момент времени 306 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2028 1
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 605 1
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 785 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 709 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21280 1
Транспорт - V2V - Vehicle-to-Vehicle - Технология обмена беспроводными сигналами автомобиля с другими рядом двигающимися автомобилями 40 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50955 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1255 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4510 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10155 1
OpenStack 490 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11444 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 299 1
Vinchin Backup & Recovery 6 5
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НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 178 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 105 1
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization 81 1
НТЦ ИТ Роса - Хром 119 1
Инфосистемы Джет - Jet RuLab 11 1
НТЦ ИТ Роса - Барий - Linux 36 1
НТЦ ИТ Роса - РОСА мобайл - ROSA Mobile - мобильная операционная система 72 1
НТЦ ИТ Роса - Фреш - Rosa Fresh 39 1
Red Hat Enterprise Virtualization - Linux RHEV - Red Hat Virtualization Suite - RHV 39 1
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14469 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8546 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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