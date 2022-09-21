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Tricolor Technology

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


21.09.2022 Treolan начинает поставлять оборудование Tricolor Technology 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Tricolor Technology и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 1
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СКБ Контур - Atom Security - Атом Безопасность - ранее AtomPark Software - АтомПарк Софтваре 60 1
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1
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НТЦ ИТ Роса - Хром 195 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот - LDM.CSP - LDM.Цифровой архив 158 1
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СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 317 1
Гуров Максим 4 1
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Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Философия - Philosophy 530 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
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