Treolan начинает поставлять оборудование Tricolor Technology

Компания Treolan (входит в группу «Ланит») объявляет о начале сотрудничества с Tricolor Technology – китайским производителем систем управления коммутации и видеопрезентационного оборудования. Продукция вендора будет доступна для заказа со склада Treolan в конце сентября 2022 г. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Tricolor Technology основан в 2011 г., а в 2018 г. стал первой публичной компанией в AV-индустрии Китая. На сегодняшний день более 2000 партнеров используют продукцию вендора, и более 4000 проектов выполняются ежегодно по всему миру.

Компания разрабатывает следующие виды оборудования: контроллеры видеостен, матричные коммутаторы, усилители сигнала, KVM-оборудование, AVoIP-решения, сенсорные планшеты, конверторы, системы управления, аудиопроцессоры. Решения Tricolor Technology находят применения в корпоративном и государственном секторах, образовании, медицине, ритейле и для организации мероприятий.

На заказ продуктов из линейки систем управления требуется предварительная регистрация проекта. На все оборудование Tricolor Technology предоставляется стандартная гарантия от производителя сроком на один год с возможностью дальнейшего продления за дополнительную плату.

Максим Гуров, продакт-менеджер компании Treolan: «Включение в продуктовый портфель Treolan решений Tricolor Technology позволит нам предлагать рынку бюджетный сегмент в сфере обработки видео, управления, коммутации и ВКС. Широкий ассортимент вендора и понятные сроки поставки помогут нашим партнером выполнять проекты в срок».

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Раиса Гао, региональный менеджер компании Tricolor Technology: «Tricolor Technology стремится предоставлять клиентам по всему миру высококачественную AV-продукцию и комплексные решения. Придерживаясь философии бизнеса «Будь честен, будь верен», компания намерена стать предприятием мирового класса, приносящим пользу клиентам и обществу. Вместе с Treolan мы готовы предлагать комплексные решения для российского рынка».

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Компания Treolan начала свою историю в 1990 г. как подразделение дистрибуции компании «Ланит». Сегодня широкопрофильный ИТ-дистрибьюторов, который сотрудничает с мировыми производителями программных и аппаратных решений. Партнерская сеть Treolan насчитывает свыше 3000 компаний, сосредоточенных в 250 городах России.

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. «Ланит» является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда «Ланит» – 14,1 тыс. человек.