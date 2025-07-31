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Шамарин Михаил


УПОМИНАНИЯ


31.07.2025 Бэкап-платформа от Vinchin вошла в продуктовую линейку MONT 1
13.06.2024 MONT предложит партнерам модуль управления секретами ЦУП 2.0 от «АТ Консалтинг» 1
17.01.2024 Mont предложит российским предприятиям решения SL Soft 1
06.09.2022 MONT и «Аэродиск» развивают сотрудничество по направлению инфраструктурных решений 1
24.08.2022 Mont стала официальным дистрибьютором линейки продуктов «Рустэк» 1
14.07.2020 Облачные сервисы IBM доступны на MONT Cloud Distribution 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Шамарин Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

MONT - МОНТ 163 5
Softline - Софтлайн 3061 1
Basis - РУСТЭК ЕСУ - Российская автоматизированная платформа виртуализации - Servionica Enterprise Platform, SEP - Rustack Cloud Platform 64 1
Айтеко - SBCloud - СБКлауд - Ай-Теко-Новинтех - Ай-Теко Новые инжиниринговые технологии - Новинтех 47 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 197 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 275 1
Softline - Polymatica - Полиматика 181 1
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 77 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 177 1
IBM - International Business Machines Corp 9490 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12293 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5051 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2069 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69712 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22179 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21503 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6439 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9813 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10747 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29862 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54317 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32569 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7701 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 985 1
Bare-Metal - «(на) голом железе» - маркетинговый термин системы виртуализации с гипервизорами без операционной системы 186 1
ГОСТ Р 57580 - Стандарт определяет уровни защиты информации 143 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4319 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 417 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21386 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6682 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12486 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9036 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12996 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2949 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16467 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1042 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1137 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31013 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14134 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16621 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15874 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1999 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1191 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3019 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 869 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2000 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2828 1
Dedicated server - Выделенный сервер - аренда выделенного сервера - аренда физических серверов 425 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16474 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1684 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24953 1
UEM - Unified Endpoint Management - Централизованное управление конечными устройствами 72 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2267 1
IBM MaaS 360 6 1
IBM Aspera 12 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4854 1
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 65 1
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 105 1
MONT Cloud Distribution (MCD) 5 1
Red Hat OpenShift 134 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 163 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 181 1
Моисеенко Алексей 8 1
Володкович Вячеслав 101 1
Мегрелишвили Георгий 27 1
Елин Дмитрий 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 151498 6
Казахстан - Республика 5701 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14322 1
Грузия 1265 1
Беларусь - Белоруссия 5908 1
Закавказье - Transcaucasia 125 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 281 1
Монголия 358 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9482 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53385 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3121 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 2000 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2449 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2851 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8063 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49870 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1257 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3234 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7568 1
САПР и графика 11 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 409 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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