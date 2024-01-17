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Mont предложит российским предприятиям решения SL Soft

Mont объявила о сотрудничестве с разработчиком бизнес-приложений SL Soft. Партнерство позволит предложить решения для комплексной автоматизации большому количеству российских предприятий.

SL Soft разрабатывает экосистему бизнес-приложений для цифровой трансформации предприятий. Решения вендора включены в Единый реестр российского ПО Минцифры РФ. В рамках сотрудничества Mont предложит партнерам и их клиентам шесть продуктовых линеек отечественного вендора.

В дополнение к уже имеющимся в портфеле Mont платформам для анализа больших объёмов данных Polymatica и интеллектуальной автоматизации Robin добавится четыре новых направления: анализ неструктурированной информации «Преферентум», распознавание текста и изображений Soica, цифровой документооборот «Цитрос» и автоматизация HR-задач «Босс».

«Мы планомерно работаем над расширением продуктового портфеля в самых разных направлениях. SL Soft предлагает комплекс решений для enterprise-сегмента, которые, без сомнения, будут востребованы нашими клиентами, — сказал Михаил Шамарин, директор по развитию Mont. — У этой компании зрелые продукты, централизованная служба поддержки и четкое понимание потребностей клиентов в государственных и коммерческих компаниях».

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«Сотрудничество с Mont позволит усилить наши позиции в сегменте бизнес-приложений и расширить использование продуктов SL Soft в проектах крупных российских заказчиков. Вместе мы сможем предложить игрокам рынка больше возможностей для повышения эффективности рабочих процессов», — отметил Алексей Моисеенко, директор по работе с партнерами SL Soft.

SL Soft объединяет под управлением линейку собственных продуктов для enterprise-сегмента и выступает в роли классического вендора. Компания образована весной 2023 г., входит в ГК Softline.

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