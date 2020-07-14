Новое в СХД
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Как переплыть озеро данных и не утонуть
Интеграция
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения

Спецпроекты

Облачные сервисы IBM доступны на MONT Cloud Distribution

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Автоматизированная платформа для продажи облачных сервисов MONT Cloud Distribution (MCD) расшила свой продуктовый портфель услугами IBM: MaaS360, Aspera on Cloud и IBM Cloud. Партнеры MONT на территории России, Казахстана, Беларуси, стран Центральной, Средней Азии и Закавказья теперь смогут воспользоваться облачным сервисом от IBM.

Компания IBM является одним из ведущих на рынке производителей электроники, компьютерной техники и программного обеспечения, а также предлагает широкий портфель облачных сервисов. Продуктовая линейка решений IBM в области software предполагает использование лицензий, как в традиционном формате on-premise, так и в формате cloud. Другими словами, готовый сервис с хостингом на стороне вендора. Команда MONT выбрала наиболее востребованные решения IBM для продвижения через платформу MONT Cloud Distribution (MCD).

IBM MaaS360. Унифицированное управление мобильными устройствами на основе искусственного интеллекта. Решение IBM Maas360 предоставляет необходимые пользователям возможности по защите и управлению смартфонами, планшетами и ноутбуками. Решение IBM Maas360 — единственная платформа, реализующая подход к унифицированному управлению мобильными устройствами с использованием технологии искусственного интеллекта IBM Watson. По результатам исследованиям Gatrner за 2019 год IBM MaaS360 является одним из лидеров рынка UEM.

Aspera on Cloud. Облачный сервис, позволяющий организовать высокоскоростную и безопасную передачу данных вне зависимости от размера, расстояния и состояния сети по протоколу FASP, в сотни раз быстрее, чем по протоколам http и ftp. Также Aspera позволяет организовать эффективное хранение данных в облачных хранилищах c помощью технологии Direct-to-Cloud, поддерживает работу со всеми популярными облачными платформами.

Платформа IBM Cloud: сервисы PaaS и IaaS из единого интерфейса. Платформа легко масштабируется для нужд предприятий любого размера, а также подходит для команд разработчиков. Решает задачи по как миграции приложений в облако, интеграции облачных сервисов в существующие приложения, хранения данных, использования вычислительных мощностей по запросу. С технической точки зрения платформа IBM Cloud предоставляет большое количество сервисов на базе open-source разработок, таких как Kubernetes, Red Hat OpenShift и т.п., а также виртуальные машины, контейнеры, выделенные серверы bare metal, системы хранения, сервисы искусственного интеллекта и аналитики и многое другое.

«Платформа MONT Cloud Distribution (MCD) постоянно развивается и расширяет свой портфель услуг. Мы рады, что теперь сможем предложить партнёрам также сервисы от IBM, отвечающие самым высоким требованиям SLA и политикам безопасности», — отметил Дмитрий Елин, директор облачной дистрибуции MONT.

«Команда MCD предлагает партнерам сервис высокого качества: полностью автоматизированный портал управления с возможностью активации необходимых сервисов, будь то автоматический биллинг или помощь в техническом пресейле. Команда IBM в MONT видит расширение партнерского канала за счет присоединения сервисов IBM к облачной платформе MCD, а также новые возможности для партнеров с точки зрения продвижения собственных услуг для заказчиков на базе продуктов IBM. Платформа MCD позволяет в кратчайшие сроки использовать решения IBM, команда MONT в свою очередь готова оказать поддержку по выбору сервисов, программе продвижения, а также техническую поддержку», — сказал Михаил Шамарин, руководитель дирекции по развитию бизнеса.

Другие материалы рубрики

Oracle объявила о размещении всех публичных облачных сервисов в дата-центрах заказчиков

Могучие интеграторы схлестнулись за право поставлять российские ПК в сельские больницы. Цена рухнула в 1,5 раза

Как меняются СХД: новые технологии и перспективы рынка

Цифровизация российских регионов обойдется в 250 миллиардов

Mail.ru привела Amazon на облачный рынок России

CNews выпустил рейтинг российских ЦОДов

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор Eufy RoboVac G10 Hybrid: простой и надежный робот-пылесос

Лучшие электропилы и дрели-шуруповёрты для дачи: выбор ZOOM

Выбираем точку доступа для бизнеса: обзор линейки Aruba HPE Instant On

Аксессуары для ноутбуков: нужны или нет?

Показать еще

Наука

Следующее поколение миниатюрной электроники не за горами

Обнаружен центр тяжести Солнечной системы

Сахарная пудра — особый ингредиент при 3D-печати человеческих сосудов

Поиск таинственной темной материи: первые находки датчика XENON1T
Показать еще
Почему 5G называют фундаментом цифровой экономики Почему 5G называют фундаментом цифровой экономики Налоговая реформа для ИТ-компаний. Кто выиграет, а кто потеряет Налоговая реформа для ИТ-компаний. Кто выиграет, а кто потеряет Dell Technologies 2020_Live Dell Technologies 2020_Live