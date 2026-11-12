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IBM MaaS 360 MaaS360 by Fiberlink

СОБЫТИЯ

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12.11.2026 Александр Тимофеев -

Александр Тимофеев, Московский метрополитен: Теперь Мосметро управляет тысячами служебных смартфонов без облака и Google

 1
22.09.2025 «Стройпроект» внедряет WorksPad для безопасной мобильной работы и управления корпоративными устройствами 1
07.07.2022 Merlion стала дистрибьютором UEM Safemobile 1
14.07.2020 Облачные сервисы IBM доступны на MONT Cloud Distribution 3
26.09.2019 Облачный рынок растет за счет расширения спектра облачных услуг 1
27.02.2018 «МобилитиЛаб»: Почему все привыкли работать неудобно и как этого избежать 1
27.12.2017 MaaS360: как управлять мобильностью из облака 2
25.10.2016 IBM расширила присутствие в сфере мобильной безопасности через облако 3
02.12.2014 MobileSputnik включен в каталог мобильных приложений MaaS360 by Fiberlink 3
21.11.2014 Мобильность в бизнесе: новые рубежи 1
22.04.2014 Контроль мобильных устройств должен быть незаметным 1
10.06.2013 «Касперский» вошел в число мировых лидеров ПО для управления мобильными устройствами 1

Публикаций - 12, упоминаний - 19

IBM MaaS 360 и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9724 7
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 4
MobileIron 24 4
SAP SE 5639 3
Microsoft Corporation 25940 3
АйТи - АО Фирма АйТи Информационные технологии 1527 3
Good Technology 30 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5766 2
InfoWatch - Инфовотч 1210 2
Citrix Systems 873 2
Крок - Croc 1972 2
MobilityLab - МобилитиЛаб 58 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 266 1
Деметра-Холдинг - СИАМ консалтинг 15 1
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 253 1
Flexis - Флексис 14 1
Broadcom - VMware 2636 1
Cisco Systems 5388 1
Amazon Inc - Amazon.com 3323 1
Apple Inc 13361 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1733 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 691 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2211 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
Softline - Софтлайн 3844 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 839 1
9810 1
Check Point Software Technologies 842 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3282 1
Acronis - Акронис 492 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1881 1
Fortinet 458 1
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 120 1
Hitachi - Хитачи 1504 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 631 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9603 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 334 1
G-Core Labs 74 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 1023 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн - Офисные компьютерные системы 574 1
Стройпроект - Инженерная группа 8 1
РЖД - Российские железные дороги 2113 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9187 1
Microsoft - LinkedIn 710 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1975 1
РесурсТранс 16 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 101 1
Nordic Agency AB - Нордик АБ 12 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3480 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5946 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2398 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 1015 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 483 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 104 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1069 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6526 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14970 9
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5938 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27385 8
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13195 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 25020 8
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18536 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36535 6
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Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг 1450 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 30040 3
UEM - Unified Endpoint Management - Централизованное управление конечными устройствами 104 3
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1309 3
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Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9782 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3295 2
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Google Android 15427 4
Apple iOS 8690 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 349 4
Broadcom - VMware AirWatch Enterprise Mobility Management Suite - VMware EMM - VMware Enterprise Mobility Management - VMware MDM - VMware Mobile Device Management 51 4
Microsoft Windows 17111 3
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 3
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1522 3
НИИ СОКБ - SafeMobile UEM 41 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7749 2
Apple iPad 4037 2
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 527 2
Microsoft Outlook 1513 2
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 442 2
Good Dynamics 5 1
UniCredit Mobile 16 1
Asus PadFone 25 1
Citrix Worx 10 1
Sage Group - Sage X3 - Sage ERP X3 - Adonix X3 18 1
IBM Aspera 12 1
Check Point Capsule 3 1
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Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 937 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 165 1
Microsoft Office 4271 1
Nokia Symbian OS 1411 1
Apple - App Store 3163 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1693 1
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Microsoft Office 365 1059 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1749 1
Apple iPhone 6 4859 1
InfoWatch Traffic Monitor - InfoWatch TM - IWTM - DLP-система 247 1
Red Hat OpenShift 171 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 390 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1860 1
НИИ СОКБ - SafePhone - Mobile Device Management (MDM) 30 1
Орлик Сергей 83 3
Даев Павел 2 1
Потоков Павел 3 1
Артюх Никита 1 1
Крылов Иван 12 1
Шамарин Михаил 6 1
Thébault Christophe - Кристоф Тибо 6 1
Виклов Анатолий 2 1
Вольфсон Ася 5 1
Зинкевич Сергей 79 1
Вайнер Всеволод 26 1
Кушнир Леонид 19 1
Шевченко Владимир 154 1
Рензяев Константин 84 1
Симонов Илья 27 1
Таран Сергей 44 1
Ерофеев Александр 10 1
Сорокоумов Александр 19 1
Тимофеев Александр 19 1
Трубинов Алексей 3 1
Елин Дмитрий 11 1
Андрюхин Олег 1 1
Члек Сергей 27 1
Малков Артемий 10 1
Носенко Артем 30 1
Бородин Геннадий 4 1
Пальников Павел 2 1
Бугаев Леонид 13 1
Макаров Станислав 118 1
Астахов Константин 23 1
Аргунов Дмитрий 6 1
Иншаков Дмитрий 51 1
Иванова Светлана 27 1
Альперович Михаил 15 1
Шальнова Елена 13 1
Петин Роман 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 169887 10
Америка - Американский регион 2216 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55266 1
Казахстан - Республика 6169 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4261 1
Европа 25075 1
Азия - Азиатский регион 5977 1
Беларусь - Белоруссия 6400 1
Сингапур - Республика 1976 1
Индия - Bharat 5935 1
Европа Восточная 3141 1
Америка Южная 886 1
Германия - Федеративная Республика 13332 1
Африка - Африканский регион 3659 1
Ближний Восток 3174 1
Франция - Французская Республика 8223 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14901 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3424 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 293 1
Закавказье - Transcaucasia 128 1
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 1
Европа Центральная 278 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 807 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7685 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12521 3
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 271 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16514 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54529 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18544 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12214 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6752 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22250 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5718 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1401 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58902 2
Blacklist - Чёрный список 730 1
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Юриспруденция - юридическая консультация - юридические услуги 9068 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5764 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9379 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1972 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3161 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4818 1
Visionary - Визионер - Визионерство 128 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11605 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 745 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2040 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3584 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8623 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1434 1
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 617 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 744 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1471 1
Поколение Y - Поколение "Игрек" - поколение Миллениума - поколение миллениалов, «некст», сетевое поколение - поколение людей, родившихся с начала 1980-х до середины 1990-х годов 193 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5914 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1206 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5885 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 754 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27877 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7149 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6287 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1281 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6739 1
IDG - International Data Group 117 1
Gartner - Гартнер 3684 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 378 3
IDC - International Data Corporation 5004 2
Markets&Markets Research 114 2
Мировой рынок облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 7 1
Fortune Global 500 301 1
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 36 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 196 1
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