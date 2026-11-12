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IBM MaaS 360 MaaS360 by Fiberlink
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 12, упоминаний - 19
IBM MaaS 360 и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6526 1
|Орлик Сергей 83 3
|Даев Павел 2 1
|Потоков Павел 3 1
|Артюх Никита 1 1
|Крылов Иван 12 1
|Шамарин Михаил 6 1
|Thébault Christophe - Кристоф Тибо 6 1
|Виклов Анатолий 2 1
|Вольфсон Ася 5 1
|Зинкевич Сергей 79 1
|Вайнер Всеволод 26 1
|Кушнир Леонид 19 1
|Шевченко Владимир 154 1
|Рензяев Константин 84 1
|Симонов Илья 27 1
|Таран Сергей 44 1
|Ерофеев Александр 10 1
|Сорокоумов Александр 19 1
|Тимофеев Александр 19 1
|Трубинов Алексей 3 1
|Елин Дмитрий 11 1
|Андрюхин Олег 1 1
|Члек Сергей 27 1
|Малков Артемий 10 1
|Носенко Артем 30 1
|Бородин Геннадий 4 1
|Пальников Павел 2 1
|Бугаев Леонид 13 1
|Макаров Станислав 118 1
|Астахов Константин 23 1
|Аргунов Дмитрий 6 1
|Иншаков Дмитрий 51 1
|Иванова Светлана 27 1
|Альперович Михаил 15 1
|Шальнова Елена 13 1
|Петин Роман 7 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1485992, в очереди разбора - 721767.
Создано именных указателей - 204395.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1485992, в очереди разбора - 721767.
Создано именных указателей - 204395.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.