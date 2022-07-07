Merlion стала дистрибьютором UEM Safemobile

В рамках развития направления импортозамещения Merlion подписала соглашение с одним из представителей российского рынка решений по управлению конечными устройствами – UEM Safemobile.

UEM Safemobile – следующее поколение платформы EMM Safephone, старт продаж которой состоялся в 2009 г. Это цифровая платформа для управления и защиты мобильных устройств, которая позволяет управлять мобильными устройствами на различных операционных системах из единой консоли (смартфонами, планшетами, ноутбуками, терминалами сбора данных и т.п.); обеспечивает защищённый удалённый доступ мобильных устройств к корпоративным ресурсам; удаляет данные и блокирует устройство в случае несанкционированного доступа или кражи; отслеживает местоположение устройств в режиме, приближенном к реальному времени и многое другое.

UEM Safemobile включен в реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и соответствует требованиям ГОСТ Р 57580.1-2017 «Безопасность финансовых (банковских) операций и не зависит от санкций. UEM Safemobile позволяет заменить зарубежные решения класса MDM/EMM/UEM такие, как Airwatch, Mobileiron, IBM MaaS 360, Intune и другие.

Партнёры Merlion, системные интеграторы, уже могут использовать платформу в проектах по обеспечению управления и защиты мобильных устройств как в крупных enterprise-компаниях, так и в сегменте МСП (малое и среднее предпринимательство). Минимальное количество устройств в лицензии – 25. Платформа наиболее востребована в организациях, которым необходимо организовать защищенный удалённый доступ к корпоративным информационным ресурсам.

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В ближайшее время на специальном сайте Merlion по импортозамещению в раздел «Демо» будет добавлена демонстрационно-испытательная среда UEM Safemobile, где в онлайн-режиме партнёры смогут детально ознакомиться с возможностями платформы.