Бэкап-платформа от Vinchin вошла в продуктовую линейку MONT

Группа компаний MONT заключила соглашение о партнерстве с международным вендором Vinchin и включила его флагманский продукт Vinchin Backup & Recovery в свой портфель для дистрибуции. Комплексное решение расширит возможности российских компаний в области защиты данных и ускорит внедрение современных стратегий информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители MONT.

Компания Vinchin занимает устойчивые позиции на глобальном рынке корпоративного резервного копирования и восстановления – вендор представлен в более, чем 170 странах. Ключевая специализация компании — защита данных в виртуализированных, физических и облачных средах с акцентом на производительность, отказоустойчивость и удобство управления.

Флагманский продукт вендора — комплексное решение Vinchin Backup & Recovery, предоставляет единую платформу, с помощью которой можно эффективно управлять копиями виртуальных машин, физических серверов, баз данных, файловых систем и облачных инстансов в гибридной инфраструктуре.

Среди ключевых преимуществ платформы: гибкость и адаптация под особенности российского ИТ-ландшафта. Среди технологических партнеров компании есть как глобальные лидеры ИТ-рынка, так и уже зарекомендовавшие себя надежные российские разработчики. Vinchin предлагает локализованную техническую поддержку, гибкую ценовую модель и возможности быстрой интеграции с существующей инфраструктурой. Сервис обеспечивает безагентный подход к резервному копированию, при котором не требуется установка агентов на каждую виртуальную машину, что позволяет снизить нагрузку на систему.

Комплексное решение идеально подходит для работы с неструктурированными данными, которые часто представляют собой один из наиболее сложных типов информации в корпоративной среде.

Сотрудничество между Vinchin и ГК MONT позволит российским компаниям оперативно внедрять передовые технологии защиты данных без сложностей, связанных с локализацией, соответствием регуляторным требованиям и технической поддержкой.

«Современные киберугрозы не знают границ, Россия сегодня сталкивается с особенно высоким уровнем рисков в сфере информационной безопасности. Мы рассматриваем резервное копирование не как опцию, а как обязательный элемент киберзащиты, необходимый для обеспечения непрерывности бизнеса. Vinchin предлагает ту глубину технологической защиты и адаптации, которая позволяет компаниям уверенно работать даже в самых нестабильных условиях», — сказал Jason Tu, VP & Co-founder, Vinchin.

«Vinchin – тот тип вендора, который объединяет технологическую зрелость и внимание к реальным потребностям бизнеса. Мы уверены, что решение Backup & Recovery будет востребовано нашими партнерами», — сказал Михаил Шамарин, директор по корпоративным решениям MONT.