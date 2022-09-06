MONT и «Аэродиск» развивают сотрудничество по направлению инфраструктурных решений

«Аэродиск», российский разработчик и производитель инновационных решений в области хранения данных и виртуализации, и компания MONT, один из крупнейших дистрибьюторов ИТ-продуктов в России, сообщают о заключении партнерского соглашения. В его рамках компании планируют выстраивать совместную работу по развитию команд специалистов по продажам и инженерного штата, организации склада и логистики, а также выработки общей финансовой модели сотрудничества. Об этом CNews сообщили представители «Аэродиска».

Сегодня многие дистрибьюторы программного обеспечения переходят к освоению работы с инфраструктурными продуктами, включая серверное оборудование, СХД и сетевые компоненты. Для этого им необходимо выстраивать продуктивные отношения с вендорами и интеграторами, имеющими высокий уровень компетенций в работе с российскими решениями.

По условиям договора, MONT будет продвигать решения вендора на российском рынке, проводить совместные обучающие семинары по продуктам «Аэродиск» и различные маркетинговые мероприятия.

«Основной рыночный тренд, который во многом определил взаимодействие с MONT — желание компаний перестраиваться и развивать свой бизнес на российском рынке ИТ-решений. Уверен, что мы сможем спустя некоторое время увидеть серьезный рост объемов взаимодействия с MONT, включая переход к проектной модели реализации нашей продукции. Все будет зависеть от того, какие компетенции будут развиваться в приоритете», — сказал генеральный директор «Аэродиска» Вячеслав Володкович.

«Наше соглашение с “Аэродиском” — очередное подтверждение того, что ИТ-рынок меняется и его участники быстро подстраиваются под текущие условия. Спрос со стороны бизнеса на российские инфраструктурные решения увеличился кратно, поэтому участникам рынка необходимо оперативно обеспечить соответствующий уровень предложений. Наше сотрудничество позволит ускорить этот процесс и обеспечить потребности большего количества заказчиков в самом ближайшем будущем», — отметил Михаил Шамарин, директор по корпоративным решениям компании MONT.

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Группа компаний MONT основана в 1991 г. и уже 30 лет является дистрибьютором программного обеспечения в России и СНГ. MONT занимается облачной, электронной и классической дистрибуцией, технической и сервисной поддержкой проектов. Продуктовый портфель MONT включает более 350 иностранных и российских поставщиков по направлениям: облачные сервисы, безопасность, виртуализация, САПР и графика и т.д. Компания представлена во всех федеральных округах России, а также в других странах СНГ, Грузии и Монголии.

«Аэродиск» — российский производитель систем хранения данных и систем виртуализации. Разработка систем хранения данных «Аэродиск» началась в 2011 г. Программное обеспечение компании «Аэродиск» находится в реестре отечественного ПО Минкомсвязи (Минцифры) с 2017 г.