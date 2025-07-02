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Росукреп Rosukrep
Росукреп — системный интегратор и провайдер облачных сервисов на базе дата-центров TIER III. Представительства: Москва, Екатеринбург, Санкт-Петербург. Инфраструктура, приобретенная у NTT, построена на решениях производителей HPE, Cisco, Juniper
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 3 дела, на cумму 9 500 ₽*
УПОМИНАНИЯ
|02.07.2025
|CNewsMarket опубликовал рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2025 1
|05.06.2024
|Операционные системы «Альт» появились в облаке «Росукреп» 1
|24.03.2023
|Росукреп — новый провайдер на рынке IaaS. Облако японского качества для заказчиков в РФ 2
Росукреп и организации, системы, технологии, персоны:
|Залецкий Павел 6 2
|Крынина Евгения 21 1
|Juniper Research 534 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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