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Росукреп Rosukrep

Росукреп - Rosukrep

Росукреп — системный интегратор и провайдер облачных сервисов на базе дата-центров TIER III. Представительства: Москва, Екатеринбург, Санкт-Петербург. Инфраструктура, приобретенная у NTT,  построена на решениях  производителей HPE, Cisco, Juniper

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 3 дела, на cумму 9 500 ₽*

Судебные дела (3) на сумму 9 500 ₽*
в качестве ответчика (3) на сумму 9 500 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


02.07.2025 CNewsMarket опубликовал рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2025 1
05.06.2024 Операционные системы «Альт» появились в облаке «Росукреп» 1
24.03.2023 Росукреп — новый провайдер на рынке IaaS. Облако японского качества для заказчиков в РФ 2

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Росукреп и организации, системы, технологии, персоны:

Базальт СПО - BaseALT 714 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 636 1
Cisco Systems 5165 1
Microsoft Corporation 24913 1
8544 1
NTT Group - Nippon Telegraph and Telephone Corporation 129 1
IXcellerate - Икселерейт 129 1
NTT Data - Itelligence AG 42 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1140 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4481 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69011 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30787 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21158 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4146 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16360 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10661 1
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 388 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 903 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9737 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21267 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10803 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13964 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 866 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26196 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16430 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 938 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7794 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25045 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11960 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2286 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1229 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11490 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1127 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9607 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2931 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6385 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22042 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2802 1
ЦОД ТРК - территориально-распределенные катастрофоустойчивые центры обработки данных - ЦОД Сетевая инфраструктура 321 1
ISO/IEC 27001 - ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 366 1
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 794 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1945 1
Microsoft Windows 15992 2
Linux OS 10318 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт СП 87 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1405 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 199 1
Cisco UCS - Cisco Unified Computing System - Система унифицированных вычислений 53 1
IXcellerate ЦОД MOS1 - IXcellerate ЦОД Moscow One Северный кампус 44 1
Залецкий Павел 6 2
Крынина Евгения 21 1
Россия - РФ - Российская федерация 150383 2
Европа 24429 1
Япония 13389 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24981 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9296 2
Аудит - аудиторский услуги 2849 1
Аренда 2507 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4553 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14291 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1423 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10267 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2627 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3712 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11345 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2411 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6588 1
Juniper Research 534 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369290, в очереди разбора - 749415.
Создано именных указателей - 178013.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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