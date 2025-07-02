Аналитики CNewsMarket сравнили российских IaaS-провайдеров по характеристикам ЦОД, используемым гипервизорам, предоставляемым сервисам, уровням защищенности, производительности процессоров, ценам и другим параметрам.
Облачная модель предоставления услуг востребована как крупным бизнесом (не в последнюю очередь потому, что построение собственной инфраструктуры требует в текущих условиях существенных затрат), так и малыми предприятиями, обеспечивает возможность гибкого наращивания ресурсов исходя из реального режима потребления. Не менее важным драйвером развития сегмента IaaS является также кадровый дефицит ИТ-специалистов, ведь недостаточно приобрести и установить серверы, нужна также и команда квалифицированных специалистов для обслуживания.
Рост востребованности облачных услуг, постепенное ужесточение нормативов и регламентов по безопасности, затраты на оплату труда квалифицированных ИТ-кадров приводят к неуклонному росту цен на услуги облачных провайдеров. С другой стороны, российский заказчик уже успел привыкнуть к качеству и функциональности западных провайдеров и ожидает такого же уровня от российских поставщиков услуг IaaS, тем более что политика импортозамещения далеко не всегда приводила к снижению стоимости услуг.
Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise
На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы CNewsMarket подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по вертикали отмечены провайдеры, а по горизонтали — шкала рейтинговых баллов.
Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами. Это позволяет увидеть, какие стороны сервиса лучше развиты у того или иного решения.
Рейтинг российских провайдеров IaaS 2025
Подробнее: обзор IaaS Enterprise 2025
Источник: ИТ-маркетплейс CNewsMarket, 2025 г.
Сравнение провайдеров проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками CNewsMarket и учитывающей следующие критерии:
- Используемые гипервизоры, в т.ч. российские
- Наличие операционных систем (в т.ч. серверных), занесенных в единый реестр российских программ
- Уровень защищенности УЗ по ФСТЭК
- Наличие сертификатов безопасности
- Функциональные и дополнительные возможности, предоставляемые провайдерами услуг
- Тип используемых процессоров и частота оперативной памяти
- Характеристики дата-центров, в которых расположены облачные серверы
- Варианты тарификации и длительность тестового периода
- Заявленный SLA
- Количество штатных специалистов технической поддержки
- Количество конфигураций
- Стоимость инфраструктуры
По каждому из критериев была выработана балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены в разделе «Структура баллов».
Топ-5 провайдеров IaaS Enterprise 2025
|Место
|Название компании
|Сумма баллов
|
1
|
МТС Web Services
|
896
|
2
|
Т1 Облако
|
861
|
3
|
Росукреп
|
858
|
4
|
ITGlobal
|
816
|
5
|
Selectel
|
815
Источник: CNewsMarket. Полная версия
Технологические возможности российских поставщиков услуг IaaS находятся на разном уровне, даже компании из первой пятерки могут уступать по отдельным параметрам (то есть сумме критериев) компаниям за пределами топ-10. Отрадно отметить, что сразу пять участников обзора набрали максимальное число баллов по параметру «Безопасность», то есть имеют уровень защищенности 1 и полный комплект сертификатов (ISO, PCI DSS, ГОСТ 57580, Сертификаты ФСБ, ФСТЭК и др.).
Лидером рейтинга, как и в прошлом году, стал провайдер #CloudMTS. Ключевое преимущество компании — 29 ЦОДов, причем существенная часть принадлежит провайдеру, а 4 из них имеют сертификацию уровня D и F. Компания ориентирована на широкий спектр клиентов, а тариф за минимальную конфигурацию 4vCPU + 8 Гб RAM + 100 Гб SSD + 1 IP + DDoS + 100Мбит/с снизился по сравнению с 2024 г. практически в два раза (с ₽12 600 в месяц в 2024 г. до ₽6 593 в 2025 г.).
На втором месте находится сервис Т1 Облако. Компания постепенно наращивает необходимую функциональность, доступную клиентам в облаке (предлагая, к примеру, посекундный вариант тарификации, недоступный у лидера), появился еще один (4-й по счету) дата-центр и имеет все необходимые сертификаты безопасности, включая КИИ по 187-ФЗ.
Третье место (причем с отставанием всего на 3 балла от второй позиции) заняла сравнительно молодая российская компания «Росукреп». Услуги в сегменте IaaS провайдер начал предоставлять с конца 2022 г., выкупив серверную и телекоммуникационную инфраструктуру у одного из мировых лидеров — NTT. Минимальная конфигурация обойдется клиенту почти в два раза дешевле, чем у #CloudMTS, уровень импортозамещенности компонентов выше средних значений по рынку.
Структура баллов
В рейтинге принята балльная система. Каждому поставщику начислено определенное количество баллов по нескольким критериям. Чем выше итоговая сумма баллов, тем выше место в рейтинге.
|Критерий
|Правило начисления баллов
|
1. Гипервизоры
2. Гипервизоры из реестра российского ПО
3. Операционные системы из реестра российского ПО
4. Серверные операционные системы из реестра российского ПО
|
20 баллов за каждый вариант ответа*
|
Функциональные возможности
|
20 баллов за каждую опцию
|
Дополнительные возможности
|
15 баллов за каждую опцию
|
Серверные операционные системы прочие
|
10 баллов за каждую ОС*
|
Заявленная доступность SLA
|
По шкале от 45 (99,95%) до 50 баллов (100%)
|
Уровни защищенности
|
УЗ-1 = 40 баллов
УЗ-2 = 20 баллов
УЗ-3 = 15 баллов
УЗ-4 = 10 баллов
|
Сертификаты безопасности
|
15 баллов за каждый
|
Тип процессоров
|
Линейно, в зависимости от бенчмарка процессора
|
ЦОД
|
Учитывается:**
|
Варианты тарификации
|
10 баллов за наличие хотя бы одного краткосрочного и долгосрочного варианта
5 баллов за каждый последующий
|
Тестовый период
|
Более 30 дней = 25 баллов
15-30 дней = 20 баллов
8-14 дней = 10 баллов
менее 8 дней = 5 баллов
|
Количество штатных специалистов технической поддержки
|
Более 150 чел. = 25 баллов
100-150 чел. = 20 баллов
50-100 чел. = 15 баллов
До 50 чел. = 10 баллов
|
Частота оперативной памяти в максимальной конфигурации, МГц
|
5 600 = 30 баллов
5 200 = 20 баллов
4 800 = 15 баллов
3 200 = 10 баллов
|
Стоимость решения
|
Сумма баллов за цены на две конфигурации
* Регрессивная шкала.
** Общее количество баллов за ЦОД определяется по уникальной методике, учитывая следующие параметры:
● Количество дата-центров — при наличии трех и более ЦОД баллы суммируются с понижающим коэффициентом
● Собственный ЦОД оценивается выше арендуемого
● Баллы за уровень надежности Tier IV выше, чем за Tier III
● Для оценки подтвержденного уровня надежности ЦОД учитываются только сертификаты Uptime Institute, для каждого установлен свой вес.
Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой IaaS в теме письма.