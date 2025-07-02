Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

На страницу обзора

Обзор: IaaS Enterprise 2025

CNewsMarket опубликовал рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2025

Аналитики CNewsMarket сравнили российских IaaS-провайдеров по характеристикам ЦОД, используемым гипервизорам, предоставляемым сервисам, уровням защищенности, производительности процессоров, ценам и другим параметрам.

Облачная модель предоставления услуг востребована как крупным бизнесом (не в последнюю очередь потому, что построение собственной инфраструктуры требует в текущих условиях существенных затрат), так и малыми предприятиями, обеспечивает возможность гибкого наращивания ресурсов исходя из реального режима потребления. Не менее важным драйвером развития сегмента IaaS является также кадровый дефицит ИТ-специалистов, ведь недостаточно приобрести и установить серверы, нужна также и команда квалифицированных специалистов для обслуживания.

Рост востребованности облачных услуг, постепенное ужесточение нормативов и регламентов по безопасности, затраты на оплату труда квалифицированных ИТ-кадров приводят к неуклонному росту цен на услуги облачных провайдеров. С другой стороны, российский заказчик уже успел привыкнуть к качеству и функциональности западных провайдеров и ожидает такого же уровня от российских поставщиков услуг IaaS, тем более что политика импортозамещения далеко не всегда приводила к снижению стоимости услуг.

Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise

На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы CNewsMarket подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по вертикали отмечены провайдеры, а по горизонтали — шкала рейтинговых баллов.

Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами. Это позволяет увидеть, какие стороны сервиса лучше развиты у того или иного решения.

Рейтинг российских провайдеров IaaS 2025

Подробнее: обзор IaaS Enterprise 2025

Технологии
Импортозамещение
Надежность
Безопасность
Стоимость
331
80
261
100
124

298
85
216
130
132
340
90
177
115
136
299
95
223
80
119
323
60
208
130
94
314
90
163
130
118
346
95
162
65
136
334
80
142
115
120

271
90
225
130
71
308
50
213
45
150
306
65
172
100
120

267
85
204
65
132
288
80
214
55
94
291
80
173
55
130
292
60
180
130
55
278
113
152
70
102

273
40
166
115
106
261
80
145
115
30
280
70
115
30
109
216
60
124
55
135

152
60
88
60
97

Источник: ИТ-маркетплейс CNewsMarket, 2025 г.

Сравнение провайдеров проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками CNewsMarket и учитывающей следующие критерии:

  1. Используемые гипервизоры, в т.ч. российские
  2. Наличие операционных систем (в т.ч. серверных), занесенных в единый реестр российских программ
  3. Уровень защищенности УЗ по ФСТЭК
  4. Наличие сертификатов безопасности
  5. Функциональные и дополнительные возможности, предоставляемые провайдерами услуг
  6. Тип используемых процессоров и частота оперативной памяти
  7. Характеристики дата-центров, в которых расположены облачные серверы
  8. Варианты тарификации и длительность тестового периода
  9. Заявленный SLA
  10. Количество штатных специалистов технической поддержки
  11. Количество конфигураций
  12. Стоимость инфраструктуры

По каждому из критериев была выработана балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены в разделе «Структура баллов».

Топ-5 провайдеров IaaS Enterprise 2025

Место Название компании Сумма баллов
1
МТС Web Services
896
2
Т1 Облако
861
3
Росукреп
858
4
ITGlobal
816
5
Selectel
815

Источник: CNewsMarket. Полная версия

Технологические возможности российских поставщиков услуг IaaS находятся на разном уровне, даже компании из первой пятерки могут уступать по отдельным параметрам (то есть сумме критериев) компаниям за пределами топ-10. Отрадно отметить, что сразу пять участников обзора набрали максимальное число баллов по параметру «Безопасность», то есть имеют уровень защищенности 1 и полный комплект сертификатов (ISO, PCI DSS, ГОСТ 57580, Сертификаты ФСБ, ФСТЭК и др.).

Лидером рейтинга, как и в прошлом году, стал провайдер #CloudMTS. Ключевое преимущество компании — 29 ЦОДов, причем существенная часть принадлежит провайдеру, а 4 из них имеют сертификацию уровня D и F. Компания ориентирована на широкий спектр клиентов, а тариф за минимальную конфигурацию 4vCPU + 8 Гб RAM + 100 Гб SSD + 1 IP + DDoS + 100Мбит/с снизился по сравнению с 2024 г. практически в два раза (с ₽12 600 в месяц в 2024 г. до ₽6 593 в 2025 г.).

На втором месте находится сервис Т1 Облако. Компания постепенно наращивает необходимую функциональность, доступную клиентам в облаке (предлагая, к примеру, посекундный вариант тарификации, недоступный у лидера), появился еще один (4-й по счету) дата-центр и имеет все необходимые сертификаты безопасности, включая КИИ по 187-ФЗ.

© HayDmitriy / Фотобанк Фотодженика
Российский заказчик уже успел привыкнуть к качеству и функциональности западных провайдеров и ожидает такого же уровня от российских поставщиков услуг IaaS

Третье место (причем с отставанием всего на 3 балла от второй позиции) заняла сравнительно молодая российская компания «Росукреп». Услуги в сегменте IaaS провайдер начал предоставлять с конца 2022 г., выкупив серверную и телекоммуникационную инфраструктуру у одного из мировых лидеров — NTT. Минимальная конфигурация обойдется клиенту почти в два раза дешевле, чем у #CloudMTS, уровень импортозамещенности компонентов выше средних значений по рынку.

Структура баллов

В рейтинге принята балльная система. Каждому поставщику начислено определенное количество баллов по нескольким критериям. Чем выше итоговая сумма баллов, тем выше место в рейтинге.

Критерий Правило начисления баллов
1. Гипервизоры
2. Гипервизоры из реестра российского ПО
3. Операционные системы из реестра российского ПО
4. Серверные операционные системы из реестра российского ПО
20 баллов за каждый вариант ответа*
Функциональные возможности
20 баллов за каждую опцию
Дополнительные возможности
15 баллов за каждую опцию
Серверные операционные системы прочие
10 баллов за каждую ОС*
Заявленная доступность SLA
По шкале от 45 (99,95%) до 50 баллов (100%)
Уровни защищенности
УЗ-1 = 40 баллов
УЗ-2 = 20 баллов
УЗ-3 = 15 баллов
УЗ-4 = 10 баллов
Сертификаты безопасности
15 баллов за каждый
Тип процессоров
Линейно, в зависимости от бенчмарка процессора
ЦОД
Учитывается:**
  • Количество ЦОД
  • Статус ЦОД
  • Заявленный уровень надежности Tier
  • Сертификаты Uptime Institute
Варианты тарификации
10 баллов за наличие хотя бы одного краткосрочного и долгосрочного варианта
5 баллов за каждый последующий
Тестовый период
Более 30 дней = 25 баллов
15-30 дней = 20 баллов
8-14 дней = 10 баллов
менее 8 дней = 5 баллов
Количество штатных специалистов технической поддержки
Более 150 чел. = 25 баллов
100-150 чел. = 20 баллов
50-100 чел. = 15 баллов
До 50 чел. = 10 баллов
Частота оперативной памяти в максимальной конфигурации, МГц
5 600 = 30 баллов
5 200 = 20 баллов
4 800 = 15 баллов
3 200 = 10 баллов
Стоимость решения
Сумма баллов за цены на две конфигурации

* Регрессивная шкала.
** Общее количество баллов за ЦОД определяется по уникальной методике, учитывая следующие параметры:
● Количество дата-центров — при наличии трех и более ЦОД баллы суммируются с понижающим коэффициентом
● Собственный ЦОД оценивается выше арендуемого
● Баллы за уровень надежности Tier IV выше, чем за Tier III
● Для оценки подтвержденного уровня надежности ЦОД учитываются только сертификаты Uptime Institute, для каждого установлен свой вес.

Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой IaaS в теме письма.

Перейти к обзору IaaS Enterprise 2025

Подписаться на новости

Интервью обзора

Сергей Наумов Сергей Наумов, Timeweb Cloud: Мы строим один из лучших Kubernetes в России
Сергей Наумов
Timeweb Cloud
Евгений Свидерский Евгений Свидерский, Itglobal.com: Мы знаем, как адаптировать IaaS под современные задачи бизнеса
Евгений Свидерский
Itglobal.com
Игорь Кривошеев Как российские компании снижают риски зависимости от одного облачного провайдера?
Игорь Кривошеев
ITMS
Александр Чеснавский Александр Чеснавский, MWS: Мы активно движемся в сторону создания экосистемного бигтеха
Александр Чеснавский
MWS

Рейтинги

CNewsMarket: Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2025
Подробнее