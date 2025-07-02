Облачная модель предоставления услуг востребована как крупным бизнесом (не в последнюю очередь потому, что построение собственной инфраструктуры требует в текущих условиях существенных затрат), так и малыми предприятиями, обеспечивает возможность гибкого наращивания ресурсов исходя из реального режима потребления. Не менее важным драйвером развития сегмента IaaS является также кадровый дефицит ИТ-специалистов, ведь недостаточно приобрести и установить серверы, нужна также и команда квалифицированных специалистов для обслуживания.

Рост востребованности облачных услуг, постепенное ужесточение нормативов и регламентов по безопасности, затраты на оплату труда квалифицированных ИТ-кадров приводят к неуклонному росту цен на услуги облачных провайдеров. С другой стороны, российский заказчик уже успел привыкнуть к качеству и функциональности западных провайдеров и ожидает такого же уровня от российских поставщиков услуг IaaS, тем более что политика импортозамещения далеко не всегда приводила к снижению стоимости услуг.

Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise

На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы CNewsMarket подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по вертикали отмечены провайдеры, а по горизонтали — шкала рейтинговых баллов.

Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами. Это позволяет увидеть, какие стороны сервиса лучше развиты у того или иного решения.

Рейтинг российских провайдеров IaaS 2025 Подробнее: обзор IaaS Enterprise 2025 Технологии Импортозамещение Надежность Безопасность Стоимость 331 80 261 100 124 298 85 216 130 132 340 90 177 115 136 299 95 223 80 119 323 60 208 130 94 314 90 163 130 118 346 95 162 65 136 334 80 142 115 120 271 90 225 130 71 308 50 213 45 150 306 65 172 100 120 267 85 204 65 132 288 80 214 55 94 291 80 173 55 130 292 60 180 130 55 278 113 152 70 102 273 40 166 115 106 261 80 145 115 30 280 70 115 30 109 216 60 124 55 135 152 60 88 60 97

Сравнение провайдеров проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками CNewsMarket и учитывающей следующие критерии:

Используемые гипервизоры, в т.ч. российские Наличие операционных систем (в т.ч. серверных), занесенных в единый реестр российских программ Уровень защищенности УЗ по ФСТЭК Наличие сертификатов безопасности Функциональные и дополнительные возможности, предоставляемые провайдерами услуг Тип используемых процессоров и частота оперативной памяти Характеристики дата-центров, в которых расположены облачные серверы Варианты тарификации и длительность тестового периода Заявленный SLA Количество штатных специалистов технической поддержки Количество конфигураций Стоимость инфраструктуры

По каждому из критериев была выработана балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены в разделе «Структура баллов».

Топ-5 провайдеров IaaS Enterprise 2025 Место Название компании Сумма баллов 1 МТС Web Services 896 2 Т1 Облако 861 3 Росукреп 858 4 ITGlobal 816 5 Selectel 815

Источник: CNewsMarket. Полная версия

Технологические возможности российских поставщиков услуг IaaS находятся на разном уровне, даже компании из первой пятерки могут уступать по отдельным параметрам (то есть сумме критериев) компаниям за пределами топ-10. Отрадно отметить, что сразу пять участников обзора набрали максимальное число баллов по параметру «Безопасность», то есть имеют уровень защищенности 1 и полный комплект сертификатов (ISO, PCI DSS, ГОСТ 57580, Сертификаты ФСБ, ФСТЭК и др.).

Лидером рейтинга, как и в прошлом году, стал провайдер #CloudMTS. Ключевое преимущество компании — 29 ЦОДов, причем существенная часть принадлежит провайдеру, а 4 из них имеют сертификацию уровня D и F. Компания ориентирована на широкий спектр клиентов, а тариф за минимальную конфигурацию 4vCPU + 8 Гб RAM + 100 Гб SSD + 1 IP + DDoS + 100Мбит/с снизился по сравнению с 2024 г. практически в два раза (с ₽12 600 в месяц в 2024 г. до ₽6 593 в 2025 г.).

На втором месте находится сервис Т1 Облако. Компания постепенно наращивает необходимую функциональность, доступную клиентам в облаке (предлагая, к примеру, посекундный вариант тарификации, недоступный у лидера), появился еще один (4-й по счету) дата-центр и имеет все необходимые сертификаты безопасности, включая КИИ по 187-ФЗ.

© HayDmitriy / Фотобанк Фотодженика Российский заказчик уже успел привыкнуть к качеству и функциональности западных провайдеров и ожидает такого же уровня от российских поставщиков услуг IaaS

Третье место (причем с отставанием всего на 3 балла от второй позиции) заняла сравнительно молодая российская компания «Росукреп». Услуги в сегменте IaaS провайдер начал предоставлять с конца 2022 г., выкупив серверную и телекоммуникационную инфраструктуру у одного из мировых лидеров — NTT. Минимальная конфигурация обойдется клиенту почти в два раза дешевле, чем у #CloudMTS, уровень импортозамещенности компонентов выше средних значений по рынку.

Структура баллов

В рейтинге принята балльная система. Каждому поставщику начислено определенное количество баллов по нескольким критериям. Чем выше итоговая сумма баллов, тем выше место в рейтинге.

Критерий Правило начисления баллов

2. Гипервизоры из реестра российского ПО

3. Операционные системы из реестра российского ПО

4. Серверные операционные системы из реестра российского ПО

1. Гипервизоры 2. Гипервизоры из реестра российского ПО3. Операционные системы из реестра российского ПО4. Серверные операционные системы из реестра российского ПО 20 баллов за каждый вариант ответа* Функциональные возможности 20 баллов за каждую опцию Дополнительные возможности 15 баллов за каждую опцию Серверные операционные системы прочие 10 баллов за каждую ОС* Заявленная доступность SLA По шкале от 45 (99,95%) до 50 баллов (100%) Уровни защищенности УЗ-1 = 40 баллов

УЗ-2 = 20 баллов

УЗ-3 = 15 баллов

УЗ-4 = 10 баллов

Сертификаты безопасности 15 баллов за каждый Тип процессоров Линейно, в зависимости от бенчмарка процессора ЦОД

Количество ЦОД

Статус ЦОД

Заявленный уровень надежности Tier

Сертификаты Uptime Institute Учитывается:** Варианты тарификации 10 баллов за наличие хотя бы одного краткосрочного и долгосрочного варианта

5 баллов за каждый последующий Тестовый период Более 30 дней = 25 баллов

15-30 дней = 20 баллов

8-14 дней = 10 баллов

менее 8 дней = 5 баллов

Количество штатных специалистов технической поддержки Более 150 чел. = 25 баллов

100-150 чел. = 20 баллов

50-100 чел. = 15 баллов

До 50 чел. = 10 баллов

Частота оперативной памяти в максимальной конфигурации, МГц 5 600 = 30 баллов

5 200 = 20 баллов

4 800 = 15 баллов

3 200 = 10 баллов

Стоимость решения Сумма баллов за цены на две конфигурации * Регрессивная шкала.

** Общее количество баллов за ЦОД определяется по уникальной методике, учитывая следующие параметры:

● Количество дата-центров — при наличии трех и более ЦОД баллы суммируются с понижающим коэффициентом

● Собственный ЦОД оценивается выше арендуемого

● Баллы за уровень надежности Tier IV выше, чем за Tier III

● Для оценки подтвержденного уровня надежности ЦОД учитываются только сертификаты Uptime Institute, для каждого установлен свой вес.

Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой IaaS в теме письма.

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