Индексная книга (каталог) CNews*
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FinTech PAYG Pay-As-You-Go оплата по фактическому потреблению оплата по мере получения услуги
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 218, упоминаний - 230
FinTech и организации, системы, технологии, персоны:
|Никитин Андрей 64 4
|Ансимов Константин 37 4
|Теплицкий Дмитрий 89 4
|Джабиев Георгий 56 4
|Шаев Виталий 60 4
|Мартынов Евгений 44 4
|Натрусов Артем 318 4
|Шадаев Максут 1225 4
|Чаркин Евгений 318 4
|Абакумов Евгений 229 4
|Любимов Олег 61 4
|Лазаренко Дмитрий 109 3
|Чурсин Дмитрий 90 3
|Угай Дмитрий 11 3
|Абрамова Анна 8 3
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 936 3
|Летунов Илья 49 3
|Зинкевич Сергей 79 3
|Захаров Павел 60 3
|Осипов Александр 97 3
|Дергилёв Никита 44 3
|Никитин Сергей 103 2
|Кузнецова Ирина 31 2
|Новикова Елена 108 2
|Тугов Александр 25 2
|Кирьянова Александра 172 2
|Богданов Андрей 47 2
|Свинцов Андрей 55 2
|Пономарев Андрей 27 2
|Меденцев Константин 106 2
|Шляпнев Максим 11 2
|Волков Михаил 72 2
|Ульянов Николай 177 2
|Соловьев Дмитрий 84 2
|Трофимов Дмитрий 43 2
|Колегов Иван 5 2
|Воронин Павел 203 2
|Слесаренко Марина 23 2
|Александров Александр 86 2
|Горбачевский Никита 12 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475618, в очереди разбора - 724720.
Создано именных указателей - 201973.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475618, в очереди разбора - 724720.
Создано именных указателей - 201973.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.