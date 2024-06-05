Операционные системы «Альт» появились в облаке «Росукреп»

Операционные системы «Альт Сервер» и сертифицированная ФСТЭК «Альт СП Сервер» от «Базальт СПО» теперь доступны в облаке «Росукреп». Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

«Росукреп» предлагает решения для разных сфер бизнеса: торговых и транспортных компаний, разработчиков ПО, медицинских учреждений. Специалисты помогут рассчитать оптимальную конфигурацию виртуальной ИТ-инфраструктуры исходя из задач заказчика и перенести данные с физических серверов на облачные. Компания располагает собственной инфраструктурой хранения данных.

«"Альт Сервер" и "Альт СП" в облаке "Росукреп" могут стать оптимальным решением для компаний, осуществляющих миграцию на российские операционные системы. Системному администратору будет проще переучиться, поскольку логика и интерфейс применения групповых политик в ОС "Альт" очень похожи на привычные политики Active Directory», — сказала Евгения Крынина, коммерческий директор «Базальт СПО».

ОС «Альт СП Сервер» (№ 4305 в Едином реестре российского ПО) сертифицирована ФСТЭК (сертификат № 3866). В операционную систему встроены средства защиты информации. Ее можно применять для работы с персональными данными, на объектах критической инфраструктуры (КИИ) и в государственных информационных системах (ГИС).

В составе операционной системы «Альт Сервер» (№ 1541 в Едином реестре российского ПО) есть групповые политики для управления по единым правилам смешанной сетью с компьютерами с ОС Windows и ОС на базе ядра Linux. Это позволяет переводить рабочие места на российское программное обеспечение постепенно, распределяя затраты и не нарушая бизнес-процессы.

«В ответ на запросы наших клиентов мы добавили услугу аренды операционных систем «Альт Сервер» и «Альт СП Сервер», разработанных российской компанией «Базальт СПО». Эта услуга позволяет компаниям создавать импортонезависимую ИТ-инфраструктуру любых масштабов без капитальных затрат и ускоряет процесс перехода на отечественные программные продукты», — отметил Павел Залецкий, генеральный директор «Росукреп».