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Sangfor Technologies

Sangfor Technologies

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


22.07.2026 Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера 1
07.12.2023 «Крок облачные сервисы» поможет компаниям защитить свою облачную инфраструктуру 1
11.10.2023 Центр мониторинга и реагирования UserGate предупреждает о множественных уязвимостях в Sangfor Next Gen Application Firewall 1
16.08.2023 «Нубес» предложит замену ушедшим с российского рынка NGFW 1
24.05.2023 Василий Степаненко, Nubes: Мы создали новое поколение безопасных облаков 1
10.04.2023 OCS Distribution расширяет портфель решений для резервного копирования 1
06.04.2023 После бегства Cisco российские компании переходят на китайские ИБ-решения. Интерес к ним вырос в 12 раз 1
17.03.2023 билайн запустил облачный файрвол на базе решения Sangfor 1
02.03.2023 Как происходит импортозамещение на рынке ИБ 1
23.01.2023 ЦОД Nubes Alto: можно ли запустить ЦОД без срыва сроков в условиях санкций? 1
05.07.2021 В Windows найдена роскошная «дыра». Чтобы защититься от хакеров, нужно «сломать» свои принтеры 2
16.04.2020 Древнее хакерское ПО пробудилось и напало на VPN-серверы по всему миру 1

Публикаций - 12, упоминаний - 13

Sangfor Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 504 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5631 4
Check Point Software Technologies 826 4
Nubes - Нубес 74 3
SAP SE 5590 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9498 2
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 175 2
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 2
DECK AUTH 1 1
К2Тех - K2Tech 347 1
К2Тех - К2 Кибербезопасность 51 1
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 240 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Фабрика ПО 146 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1692 1
Broadcom - VMware 2603 1
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 924 1
Cisco Systems 5364 1
Yandex - Яндекс 9166 1
Microsoft Corporation 25742 1
Lenovo Group 2444 1
Qihoo 360 20 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1338 1
9562 1
Ред Софт - Red Soft 1223 1
Microsoft Corporation - GitHub 1067 1
Thales - Gemalto - SafeNet 140 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1757 1
Fortinet 449 1
Крок - Croc 1961 1
Vertiv - ранее Emerson Network Power 77 1
Telegram Group 2921 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 546 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4933 1
Eltex - Предприятие Элтекс 270 1
R-Vision - Р-Вижн 265 1
Ланит Интеграция 218 1
DarkHotel - Хакерскаяя группировка 11 1
АйТи Бастион - IT Bastion 154 1
Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 130 1
K2 - К2РУ - SourceCode 147 1
ГПБ - Газпромбанк 1266 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1891 1
Royal Dutch Shell - Шелл 232 1
Яндекс - Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 66 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 276 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1735 1
ЦентроКредит АКБ 20 1
Первый Инвестиционный Банк 4 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5638 4
Китай - Государственный совет КНР - Государственная канцелярия интернет-информации - Cyberspace Administration of China - Государственное информационное бюро Интернета - State Internet Information Office - Центральная комиссия по делам киберпространства 72 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13739 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5628 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4941 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 278 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 477 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34738 12
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18056 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64779 6
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 918 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25491 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33358 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24307 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13202 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12832 4
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3805 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28172 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16108 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12147 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4167 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17950 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1342 3
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 996 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10168 3
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 949 3
Кибербезопасность - CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков - Защищенное облако - ISO/IEC 27017 - стандарт безопасности, разработанный для поставщиков и пользователей облачных услуг 216 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7557 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2297 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3129 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3310 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7167 2
OpenStack 557 2
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1085 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5172 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8613 2
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5082 2
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 687 2
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 571 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9383 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14210 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3182 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12798 2
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - сценарии 2ФА - SMS-based two-factor authentication 1169 2
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2473 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2837 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 497 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5684 5
Sangfor NGAF - Sangfor Next-Generation Application Firewall 2 2
Nubes - NG Cloud - NGcloud - Next Generation Cloud 22 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 156 2
Nubes Alto 17 2
Sangfor Easy Connect 1 1
Wazuh 4 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 630 1
Microsoft Windows 10 1936 1
Microsoft Windows 7 2007 1
Microsoft Windows 16853 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1581 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6238 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 670 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 315 1
Apple iPhone 6 4861 1
Huawei Cloud 84 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 684 1
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 177 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine OST ЦОД - DataLine Nord ЦОД 67 1
Microsoft Windows Server 2008 483 1
Citrix XenServer 94 1
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 116 1
Microsoft Windows Server 2003 571 1
Amazon VPC - Amazon Virtual Private Cloud 55 1
Sangfor SSL VPN 1 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 1
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 253 1
Softline - Sl Soft - MD Audit - МД Аудит 33 1
Бифит Митигатор - Bifit Mitigator 14 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1074 1
Red Hat oVirt 63 1
Red Hat Enterprise Virtualization - Linux RHEV - Red Hat Virtualization Suite - RHV 42 1
Microsoft Windows 11 819 1
SQL - уязвимости - SQL-угрозы - Вредоносное ПО - SQL injection - SQL-инъекция - Внедрение SQL-кода 207 1
Vinchin Backup & Recovery 8 1
Red Hat WildFly - Red Hat Keycloak 75 1
Huawei FusionCompute 2 1
Степаненко Василий 48 2
Шкуропат Дмитрий 5 1
Резцов Игорь 1 1
Демидов Сергей 129 1
Зайцев Михаил 345 1
Зинкевич Сергей 75 1
Плешков Алексей 68 1
Баринов Александр 44 1
Киселёв Алексей 90 1
Лукацкий Алексей 140 1
Хаванкин Максим 2 1
Фокин Николай 19 1
Кандыбович Дмитрий 18 1
Гусев Алексей 19 1
Беляев Дмитрий 32 1
Скулова Ольга 26 1
Якимов Антон 11 1
Чегодаев Станислав 20 1
Бигун Егор 14 1
Никонов Андрей 5 1
Хасин Евгений 22 1
Богданова Любовь 7 1
Сухарев Александр 7 1
Янов Алексей 10 1
Чегодаев Сергей 1 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19051 10
Россия - РФ - Российская федерация 165492 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47461 3
Азия - Азиатский регион 5908 3
Израиль 2851 3
Москва - ЮАО - Бирюлево Восточное 13 1
Казахстан - Республика 6021 1
Европа 24933 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13797 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1246 1
Земля - планета Солнечной системы 10844 1
Южная Корея - Республика 7037 1
Армения - Республика 2440 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8533 1
Индия - Bharat 5860 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1410 1
Италия - Итальянская Республика 4500 1
Китай - Тайвань 4238 1
Турция - Турецкая республика 2606 1
Индонезия - Республика 1054 1
Саудовская Аравия - Королевство 665 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1216 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1132 1
Малайзия 922 1
Иран - Исламская Республика Иран 1154 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 725 1
Таджикистан - Республика 948 1
Таиланд - Королевство 914 1
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 621 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 591 1
Эфиопия - Федеративная Демократическая Республика 99 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 151 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7766 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57469 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15972 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11593 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2738 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21541 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27184 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6144 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53267 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8906 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 865 2
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 665 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1571 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6574 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3946 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3818 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12271 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3764 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5731 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1388 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5559 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6147 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3018 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 242 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1191 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2221 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3563 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11672 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 600 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5092 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33604 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18085 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6637 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3989 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3023 1
Аренда 2676 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 373 1
Импортозамещение - параллельный импорт 617 1
The Verge - Издание 615 1
N+1 - Издание 186 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2374 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8594 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3947 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 363 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2188 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459422, в очереди разбора - 728632.
Создано именных указателей - 198099.
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