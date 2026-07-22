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Sangfor Technologies
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 12, упоминаний - 13
Sangfor Technologies и организации, системы, технологии, персоны:
|Степаненко Василий 48 2
|Шкуропат Дмитрий 5 1
|Резцов Игорь 1 1
|Демидов Сергей 129 1
|Зайцев Михаил 345 1
|Зинкевич Сергей 75 1
|Плешков Алексей 68 1
|Баринов Александр 44 1
|Киселёв Алексей 90 1
|Лукацкий Алексей 140 1
|Хаванкин Максим 2 1
|Фокин Николай 19 1
|Кандыбович Дмитрий 18 1
|Гусев Алексей 19 1
|Беляев Дмитрий 32 1
|Скулова Ольга 26 1
|Якимов Антон 11 1
|Чегодаев Станислав 20 1
|Бигун Егор 14 1
|Никонов Андрей 5 1
|Хасин Евгений 22 1
|Богданова Любовь 7 1
|Сухарев Александр 7 1
|Янов Алексей 10 1
|Чегодаев Сергей 1 1
|The Verge - Издание 615 1
|N+1 - Издание 186 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2374 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8594 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3947 1
|S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 363 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459422, в очереди разбора - 728632.
Создано именных указателей - 198099.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459422, в очереди разбора - 728632.
Создано именных указателей - 198099.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.