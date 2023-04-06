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После бегства Cisco российские компании переходят на китайские ИБ-решения. Интерес к ним вырос в 12 раз

Отечественные компании проявляют недюжинный интерес к китайским решениям в области кибербезопасности. Больше всего — к межсетевым экранам, так как в России эту нишу до февраля 2022 г. занимали зарубежные вендоры, покинувшие рынок. Эксперты считают, что компании из Китая должны преодолеть некоторые барьеры прежде чем серьезно заявить о себе на нашем рынке.

Китайская защита

Российские компании хотят заменить ушедшие западные ИБ-решения китайскими продуктами. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на интеграторов.

Согласно опросу интегратора «К2Тех», в марте 2023 г. заменить решения ушедших иностранных вендоров (Cisco, Checkpoint и Fortinet) на китайские готовы 60% компаний из ключевых отраслей экономики, тогда как до 2022 г. он составлял всего 5%. В опросе принимали участие 120 компаний.

Наибольший интерес отечественные компании проявляют к китайским межсетевым экранам. Их на китайские готовы заменить 70% опрошенных, следует из отчета. Также среди популярных решений присутствуют системы предотвращения вторжений (47%) и системы мониторинга и сканеры безопасности (16%).

Причина такой популярности

Интерес российских компаний к китайским ИБ-решениям обусловлен привычной функциональностью, схожей с западными продуктами. При этом российские производители либо только дорабатывают свои решения, либо вовсе не имеют аналогов ушедшим с отечественного рынка, рассказал изданию директор центра информационной безопасности «Ланит-Интеграции» Николай Фокин.

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Фото: © chungking / Фотобанк Фотодженика
Российские компании заинтересовались китайскими ИБ-решениями

Интерес со стороны российских компаний подтверждает и гендиректор «Группы Т1» по технологическому развитию Антон Якимов. Он отметил известность таких китайских вендоров как Sangfor и Eltex.

До февраля 2022 г. сегмент корпоративных межсетевых экранов был полностью занят зарубежными игроками. Эти компании сразу после начала СВО ушли почти одновременно, остановив поставки и поддержку внедренных решений и прекратив предоставлять российским компаниям информацию об атаках. Без обновляемых баз данных их средства защиты стали абсолютно бесполезны. Российские же компании начали разрабатывать межсетевые краны не так давно.

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Например, Cisco объявила об уходе 4 марта 2022 г. А 5 апреля 2023 г., стало известно о том, что российская «дочка» Cisco уничтожила свою технику почти на 2 млрд руб. вместо того, чтобы продать ее, как SAP, или хотя бы вывезти из России. Помимо этого, компания избавилась и от офисной техники и мебели на 1 млн руб.

Вытеснят ли российские решения

Эксперты полагают, что для упрочнения своих позиций на российском рынке китайским компаниям необходимо для начала пройти сертификацию регулятора. Помимо этого, есть ряд других технических и организационных сложностей, рассказал «Коммерсанту» директор портфеля сетевых решений «РТК-Солар» Александр Баринов.

Сертификацией ИБ-продуктов в России занимается Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). Без одобрения ведомства решения нельзя использовать госструктурам и компаниям с госучастием, а также на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ), подчеркивает старший инженер по сетевой безопасности «К2Тех» Игорь Резцов.

Представители ФСТЭК не ответили изданию на вопрос о поступающих заявках на сертификацию решений от китайских компаний. Как поясняет бизнес-консультант Positive Technologies Алексей Лукацкий, сертифицировать продукты из дружественных стран не запрещено. Требования к ним точно такие же, как и к российским продуктам (конструкторская документация на русском языке и исходные коды).

Кристина Холупова

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