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«Нубес» предложит замену ушедшим с российского рынка NGFW

В рамках нового сервиса клиенты получат возможность защитить свою корпоративную сеть с помощью виртуальных NGFW от производителей UserGate, Sangfor и CheckPoint.

Cервис «Защита сети NGFW» поможет компаниям, потерявшим поддержку ушедших с российского рынка вендоров, сохранить должный уровень защиты корпоративной сети. При этом компании не придется снова вкладываться в покупку программно-аппаратных комплексов, ждать их поставку и искать узких специалистов по настройке и администрированию новых моделей межсетевых экранов.

Клиентам будут доступны NGFW от UserGate (Россия, сертифицирован ФСТЭК), Sangfor (Китай) и CheckPoint (Израиль).

В рамках сервиса заказчик получает виртуальный NGFW, развернутый в защищенном облаке NGcloud, и весь необходимый функционал для эффективной защиты корпоративной сети: фильтрация трафика и блокировка доступа к опасным или нежелательным ресурсам; обнаружение и предотвращение целенаправленных атак (IDS и IPS); ограничение доступа к ресурсам на основе политик безопасности; безопасная публикация корпоративных ресурсов в Интернете; передача данных через VPN и другие возможности.

«Новый сервис позволит компаниям быстро и с минимальными издержками переехать на новые решения, — отметил Дмитрий Шкуропат, руководитель направления информационной безопасности компании «Нубес». — Наши опытные специалисты возьмут на себя не только базовое администрирование, но и первоначальную настройку NGFW под особенности инфраструктуры, правил доступа и политик безопасности клиента. А до конца года всем заказчикам, заключившим годовую подписку на сервис, мы бесплатно поможем переехать и перенести все настройки со старого NGFW».

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Безопасность

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«Нубес» (Nubes) — ИБ-ориентированный провайдер облачных сервисов и услуг colocation на базе собственного дата-центра Tier III в Москве. Создает ИТ-инфраструктуру для безопасной работы ИТ-сервисов среднего и крупного бизнеса.

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