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Red Hat WildFly Red Hat Keycloak

Red Hat WildFly - Red Hat Keycloak

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


23.06.2026 Вышла новая версия Luxms BI 12.0.1 1
17.06.2026 «Триафлай» v.5.3: единая аутентификация, развитие API и повышение надежности платформы 1
17.06.2026 GreenData расширила возможности настройки интерфейсов и OLAP-аналитики 1
18.05.2026 Curator внедряет централизованную аутентификацию пользователей через SSO 1
07.05.2026 «Астра Мониторинг» 1.4: полная наблюдаемость ИТ-инфраструктуры в едином решении корпоративного класса 1
06.05.2026 Российская платформа Teamly представила масштабное обновление 1
04.05.2026 Cloud.ru начал предлагать облачные сервера с преднастроенным Keycloak 1
29.04.2026 «К2Тех» автоматизировал HR-процессы для 25 тыс. сотрудников «Ашан» на базе Directum RX 1
16.04.2026 Компания «Ред Софт» объявляет о выходе новой версии «Ред Виртуализция 8.0» 1
08.04.2026 ИИ-платформа «Росатома» на базе Open Source столкнулась с противодействием властей при включении в реестр российского ПО 1
02.04.2026 Мессенджер Max как новый 2FA-метод в системе Multifactor 1
10.03.2026 «МойОфис Почта 26.1.0» усиливает безопасность, обеспечивает гибкость обновлений и распределенное хранение 1
04.03.2026 Обновленный WorksPad: новые функции для продуктивной и защищенной работы на мобильных устройствах 1
29.12.2025 НТЦ ИТ РОСА выпустила платформу виртуализации ROSA Virtualization 4.0 с поддержкой Disaster Recovery 1
09.12.2025 RooX представила решение для создания цифрового ID 1
08.12.2025 «Т1 Интеграция» автоматизировала поддержку пользователей «Северсталь-инфокома» 1
08.12.2025 «Бриз» 1.8.0 — обновленная безопасность, стабильные звонки и удобные конференции 1
03.12.2025 «Инферит ОС» представила новую версию операционной системы «МСВСфера» 1
24.11.2025 Nord Clan разработала пилотную версию решения «Меняй и живи» для компании «Плюс» 1
22.10.2025 Bell Integrator FabricaONE.AI разработала единый ID сервис для идентификации, аутентификации и авторизации клиентов 1
22.09.2025 Как zVirt уходит от oVirt: безопасность как приоритет при разработке 1
18.09.2025 «Контур.Эгида» усилила отказоустойчивость и расширила сценарии аутентификации в сервисе двухфакторной аутентификации ​ 1
11.09.2025 «Группа Лента» и GlowByte внедрили оптимизатор на базе решения CM Ocean Optimum вендора Data Sapience 1
28.07.2025 «Диасофт» разработал сервер аутентификации enterprise-уровня для замены зарубежных IAM-решений 1
18.07.2025 Bell Integrator FabricaONE.AI разработала собственное решение для управления API компаний 1
30.06.2025 С операционной системой «Аврора» работают 8 из 40 лидеров рынка разработки мобильных приложений 1
26.06.2025 Обновление Bi.Zone AntiFraud: внедрение продукта стало проще, а защита от атак — надежнее 1
15.05.2025 В ГИС «Панорама» для Linux усовершенствованы инструменты обработки данных геопорталов и пространственных баз данных 1
14.05.2025 В SimpleOne появился инструмент для расширенной работы со списками и поддержка защищенной авторизации 1
13.05.2025 Кирилл Антонов, «Липтсофт»: У некоторых банков до сих пор работают системы десятилетней давности 1
21.04.2025 В ГИС «Панорама» расширен список подключаемых геопорталов и форматов передачи данных 1
16.04.2025 Какие новые возможности должны быть в современной СЭД 1
25.03.2025 Совместимость Multifactor с продуктами zVirt и Termit усилит защиту ключевых ИТ-систем компаний 1
24.03.2025 Миллион россиян под ударом. В Keenetic гигантская утечка – хакеры украли огромные массивы паролей к Wi-Fi 1
18.03.2025 Облачный «Мой офис» сменил имя, стиль и обзавелся суверенным аналогом Miro 1
11.02.2025 Security Vision представила обновление платформы: новые возможности аутентификации, улучшенные рабочие процессы и обновленный интерфейс 1
23.01.2025 Обновление ОС «Альт СП релиз 10»: сертифицированная СУБД, поддержка современных процессоров «Эльбрус» 1
14.01.2025 Выпуск версии СЭД ТЕЗИС 5.4 1
26.12.2024 В RooX назвали факторы, повлиявшие на развитие рынка digital identity в 2024 году 1

Публикаций - 68, упоминаний - 69

Red Hat WildFly и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2956 12
9479 7
Broadcom - VMware 2590 6
Red Hat 1374 6
Orion soft - Орион софт - 288 5
Microsoft Corporation 25681 5
Yandex - Яндекс 9072 4
Softline - Софтлайн 3665 4
Oracle Corporation 7049 4
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1456 4
Telegram Group 2870 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4852 4
RooX Solutons - Рукс Солюшенс 66 4
Nginx - Энджайникс 201 3
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 162 3
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 267 3
Luxms 116 3
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Фабрика ПО 132 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5573 2
МегаФон 10578 2
SAP SE 5571 2
IBM - International Business Machines Corp 9672 2
Ред Софт - Red Soft 1200 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1324 2
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 903 2
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 172 2
TeamViewer 136 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 424 2
Zabbix SIA - Заббикс 166 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 771 2
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 188 2
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 31 2
2domains 4 2
Google LLC 12587 2
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 614 2
Панорама КБ - Конструкторское бюро 243 2
Esri 175 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1620 2
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 502 2
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель 103 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 608 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2385 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 613 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3127 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 549 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
Северсталь ПАО - Severstal 616 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 340 2
ПСБ - Промсвязьбанк 953 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 538 2
Brinex - Бринэкс - Колёса даром 8 1
Авилон - AGR Automotive Group - АГР - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 57 1
Шереметьево Хэндлинг 49 1
Фирма Гален 4 1
Global Marine Group - Global Marine Systems 17 1
Лента - Монетка - торговая сеть 67 1
Росатом - Гидрографическое предприятие ФГБУ 5 1
Leomax - Леомакс 11 1
Автокомпонент - Forvia - Faurecia - Форесия Аутомотив Девелопмент 3 1
Lucky Child - Лаки Чайлд 2 1
Группа Самолет - Самолет плюс 27 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП - ОССЗ - Онежский судостроительно-судоремонтный завод 3 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1106 1
РЖД - Российские железные дороги 2081 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8720 1
eBay Inc 1637 1
Газпром ПАО 1482 1
ВТБ - Почта Банк 512 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 428 1
ГПБ - Газпромбанк 1260 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1876 1
Альфа-Банк 1965 1
Visa International 1989 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 689 1
Русагро Группа Компаний 364 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 581 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1196 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 450 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 248 1
Транснефть 334 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5585 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13604 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5533 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3272 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2306 2
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 154 2
Правительство Челябинской области 76 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - Гидрометцентр России - Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации 30 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3605 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 753 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 572 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 401 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2053 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3179 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 457 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 971 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 158 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 107 1
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 94 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 224 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 387 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 84 1
Росреестр - Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных ФГБУ - Центр геодезии, картографии и ИПД ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт геодезии, аэросъёмки и картографии (ЦНИИГАиК) 29 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 37 1
ФСБ РФ - ФПС РФ - Федеральная пограничная служба Российской Федерации 46 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1084 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Морспасслужба ФГБУ - Морская спасательная служба - Госмортспасслужба России ФГУ 5 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1509 1
Apache Software Foundation - ASF 227 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13037 45
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64008 34
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34255 28
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 770 26
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8549 24
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27088 23
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60875 22
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35654 21
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25097 18
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33099 17
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12921 16
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5058 15
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27989 15
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7047 15
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21541 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24099 13
OIDF - OpenID Foundation - OIDC - OpenID Connect - Открытый стандарт и децентрализованный протокол для аутентификации на сайтах 136 12
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17923 11
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12048 11
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12050 10
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - сценарии 2ФА - SMS-based two-factor authentication 1139 10
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7568 10
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4740 10
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3065 9
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6140 9
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12781 9
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10545 8
MIT - Kerberos - computer-network authentication protocol - сетевой протокол аутентификации 204 8
OAuth - Open Authorization - открытый протокол (схема) авторизации 110 8
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2921 7
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8099 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13813 7
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3142 7
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 1111 7
Оповещение и уведомление - Notification 5781 7
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1345 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7778 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6438 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5560 6
Кибербезопасность - LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 611 6
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1643 16
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1710 11
Linux OS 11407 10
Python - высокоуровневый язык программирования 1256 8
Google Android 15133 8
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1535 8
Apple iOS 8528 7
Microsoft Windows 16772 6
Oracle Java - язык программирования 3448 6
Microsoft Office 4117 5
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 243 5
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 998 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2467 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5608 4
RooX UIDM 56 4
Передовые технологии - RuDesktop 34 3
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 553 3
Apache HTTP Server - Apache Web Server 624 3
Новые облачные технологии - МойОфис 948 3
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1021 3
JavaScript - JS - язык программирования 1398 3
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1191 3
Docker - Платформа распределённых приложений 526 3
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost Access - Avanpost IDM - Avanpost IGA - Avanpost Identity Governance & Administration - Avanpost FAM/MFA - Avanpost Federated Access Manager - Avanpost Authenticator 105 3
Node.js Foundation - Node JS framework - Node.js - программная платформа - Express.js 153 3
Meta Platforms - React - React.js - ReactJS - React JS - JavaScript фреймворк 129 3
Red Hat oVirt 62 3
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 138 2
Red Hat Podman 34 2
СКБ Контур - Контур.Доверенность 37 2
ESA Copernicus Programme - Sentinel - семейство спутников дистанционного зондирования Земли Европейского космического агентства 16 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 638 2
Meta AI - Llama - Large Language Model Meta AI - LLaMA 74 2
Red Hat - Hibernate 32 2
ФГИС ТП - Федеральная государственная информационная система территориального планирования 6 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1007 2
Red Hat Ansible 142 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1595 2
Apple macOS 2387 2
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 155 2
Березин Максим 141 4
Корнейчук Василий 7 2
Рустамов Рустам 543 2
Авдеев Алексей 10 2
Чистов Александр 21 2
Корсаков Константин 23 2
Уланов Вадим 4 1
Тютюнник Александр 44 1
Сгибнева Ольга 8 1
Изотов Егор 1 1
Долгов Александр 44 1
Сергеева Наталья 50 1
Яровой Алексей 3 1
Сазонов Максим 41 1
Рылеев Денис 16 1
Лужнов Алексей 9 1
Крутько Иван 26 1
Лукавенко Олег 48 1
Хаустов Кирилл 2 1
Гуренков Михаил 41 1
Лялеко Владимир 17 1
Ведерникова Ольга 6 1
Сельдемиров Александр 56 1
фон Розен Александр 45 1
Савицкий Дмитрий 6 1
Солоха Антон 1 1
Анпилов Антон 21 1
Горохов Владимир 6 1
Иванец Евгений 40 1
Будник Иван 21 1
Учакин Алексей 6 1
Толокнов Андрей 37 1
Пименова Марина 1 1
Глодя Наталья 1 1
Schafer Maria - Шефер Мария 2 1
Лицов Дмитрий 1 1
Козлаков Андрей 1 1
Лебедева Гульнара 2 1
Семенченко Сергей 3 1
Мамут Владимир 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 164284 38
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47233 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54404 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18929 3
Беларусь - Белоруссия 6242 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19355 3
Казахстан - Республика 5991 2
Сингапур - Республика 1940 2
Франция - Французская Республика 8134 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14753 2
Куба - Республика 414 2
Европа 24895 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3408 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13751 1
Земля - планета Солнечной системы 10826 1
Азия - Азиатский регион 5882 1
Армения - Республика 2432 1
Индия - Bharat 5834 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1406 1
Израиль 2846 1
Германия - Федеративная Республика 13142 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1775 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1266 1
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 259 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2803 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1692 1
Узбекистан - Республика 1978 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 902 1
Нидерланды 3720 1
Иран - Исламская Республика Иран 1152 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1103 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 478 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1035 1
Латвия - Латвийская Республика 833 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 723 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 482 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 552 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 320 1
Молдавия - Республика Молдова 735 1
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 683 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57050 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52914 12
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11375 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26968 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6519 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6108 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8713 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33303 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6991 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3662 4
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4558 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21348 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11635 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15818 4
Английский язык 6991 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7307 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12155 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2964 3
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1367 3
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1090 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6439 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2140 3
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2087 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5070 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8769 3
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HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3421 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4468 2
Образование в России 2748 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1142 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7694 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1455 2
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 290 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3932 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2448 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2697 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1641 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5509 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5419 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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