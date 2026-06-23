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Red Hat WildFly Red Hat Keycloak
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Red Hat WildFly и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1509 1
|Apache Software Foundation - ASF 227 1
|ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
|Березин Максим 141 4
|Корнейчук Василий 7 2
|Рустамов Рустам 543 2
|Авдеев Алексей 10 2
|Чистов Александр 21 2
|Корсаков Константин 23 2
|Уланов Вадим 4 1
|Тютюнник Александр 44 1
|Сгибнева Ольга 8 1
|Изотов Егор 1 1
|Долгов Александр 44 1
|Сергеева Наталья 50 1
|Яровой Алексей 3 1
|Сазонов Максим 41 1
|Рылеев Денис 16 1
|Лужнов Алексей 9 1
|Крутько Иван 26 1
|Лукавенко Олег 48 1
|Хаустов Кирилл 2 1
|Гуренков Михаил 41 1
|Лялеко Владимир 17 1
|Ведерникова Ольга 6 1
|Сельдемиров Александр 56 1
|фон Розен Александр 45 1
|Савицкий Дмитрий 6 1
|Солоха Антон 1 1
|Анпилов Антон 21 1
|Горохов Владимир 6 1
|Иванец Евгений 40 1
|Будник Иван 21 1
|Учакин Алексей 6 1
|Толокнов Андрей 37 1
|Пименова Марина 1 1
|Глодя Наталья 1 1
|Schafer Maria - Шефер Мария 2 1
|Лицов Дмитрий 1 1
|Козлаков Андрей 1 1
|Лебедева Гульнара 2 1
|Семенченко Сергей 3 1
|Мамут Владимир 1 1
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