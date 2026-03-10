Разделы

«МойОфис Почта 26.1.0» усиливает безопасность, обеспечивает гибкость обновлений и распределенное хранение

«МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, объявила о выходе обновления почтовой системы «МойОфис Почта». В фокусе релиза 26.1.0 — повышение уровня защиты учетных записей, новые гибкие инструменты управления инфраструктурой и обеспечение стабильной работы при любых объемах данных.

Теперь учетные записи корпоративной почты находятся под усиленной защитой. В «МойОфис Почта» внедрена поддержка внешних провайдеров аутентификации Keycloak и Kerberos, а также механизмов единого входа Single Sign-on (SSO), при котором пользователь использует одну учетную запись во множестве сервисов. Это значит, что проверка данных при входе выполняется не внутри почтового сервера, а в защищенной инфраструктуре компании — по единым политикам безопасности, которые уже применяются для других корпоративных систем. При использовании экосистемы или других продуктов «МойОфис» сотрудники попадают в почту автоматически, но все проверки по-прежнему остаются на стороне защищенного корпоративного контура. Возможность входа по логину и паролю при этом также сохраняется.

Аутентификация через SSO не только усиливает защиту, но и ускоряет рабочие процессы: пользователь тратит всего несколько секунд на вход, что дает существенную экономию времени в масштабах компании. Кроме того, нововведение устраняет риски утечек данных через устаревшие пароли.

Администраторы получили инструмент для гибкого управления установкой обновлений. Теперь технические работы можно проводить незаметно для сотрудников — появилась возможность отложить обновление на часы наименьшей нагрузки, например, на ночное время или выходные дни. Благодаря этому бизнес-процессы не прерываются. Управление реализовано через командную строку: администратор инициирует процесс и контролирует его выполнение. Система при этом продолжает работать в штатном режиме до наступления запланированного времени, сохраняя актуальность и соответствие требованиям безопасности.

С ростом компании объем корпоративной переписки увеличивается, и почтовая система должна выдерживать эту нагрузку без сбоев. В версии 26.1.0 реализовано шардирование хранилища писем — данные пользователей распределяются по независимым базам, каждая из которых работает как отдельный узел.

Энергохолдинг заменил устаревшие зарубежные системы единым российско-белорусским решением
Энергохолдинг заменил устаревшие зарубежные системы единым российско-белорусским решением Импортонезависимость

Такой подход дает два важных преимущества. Вместо одной разрастающейся базы система оперирует несколькими базами меньшего размера — это ускоряет резервное копирование и восстановление данных. Кроме того, нагрузка равномерно распределяется между серверами: запросы конкретного сотрудника всегда обрабатываются той базой данных, к которой он привязан. Это исключает конфликты и перегрузки даже при активном росте числа пользователей и объема писем.

«В этом релизе мы закрыли три важных запроса от наших заказчиков. С поддержкой Keycloak и Kerberos работа с учетными данными сотрудников стала более защищенной, а доступ упростился до одного клика. Шардирование хранилища автоматически распределяет нагрузку при росте объемов — администраторам не придется вручную балансировать серверы. Плюс дали возможность планировать обновления, чтобы техработы не выпадали на рабочие часы. В итоге система стала безопаснее, стабильнее и эффективнее и для сотрудников, и для бизнеса в целом», — отметила Катя Ольхова, руководитель группы управления продуктом «МойОфис Почта».

