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«Триафлай» выпустила версию 5.4 low-code/no-code-платформы

Компания «Триафлай» объявила о релизе новой версии low-code/no-code-платформы — «Триафлай v.5.4». Обновление направлено на повышение эффективности эксплуатации цифровых решений: появились новые возможности управления доступом, расширены инструменты аналитики и отчетности, улучшена работа с большими массивами данных.

В новой версии расширены возможности контроля безопасности: в системе аудита появился дополнительный набор событий, связанных с действиями пользователей и учетными записями. Оптимизирована синхронизация пользователей и ролей через Keycloak, что позволяет повысить скорость обновления данных и обеспечить эффективную работу решений с большим количеством пользователей. Добавлена возможность самостоятельного восстановления пароля через электронную почту, что упрощает управление учетными записями и снижает нагрузку на администраторов.

На виджете «Карта с регионами» градуировка теперь работает с абсолютными значениями: можно задать точные границы цветовых диапазонов, не зависящие от текущих данных. Поддерживаются дробные числа и автоматический подбор количества цветов. Это позволяет создавать единые правила визуального представления показателей и использовать аналитические панели для более точного сравнения данных.

Для работы с большими информационными моделями добавлена возможность импорта и экспорта значений метафильтров через Excel, что упрощает массовую настройку параметров фильтрации и ускоряет работу с аналитическими объектами.

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Также в версии 5.4 расширены возможности работы с большими объемами данных. Для коннекторов PostgreSQL и ClickHouse реализована порционная загрузка, которая позволяет эффективнее обрабатывать крупные массивы информации и оптимизировать использование вычислительных ресурсов при интеграции данных.

Дополнительно проведена оптимизация производительности платформы: улучшена работа кеширования, повышена скорость выполнения операций и продолжено развитие пользовательского интерфейса.

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